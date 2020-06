Dopo il successo del live-action de Il Re Leone, dove Beyoncé ha prestato la voce a Nala, la Disney propone alla cantante un interessante accordo, che prevede la partecipazione a più contenuti.

Pare che, tra i primi progetti dove troveremo Beyoncé ci sia sequel di Black Panther della Marvel. Ma le collaborazioni non finiscono qui! Dietro l’angolo ci sono altri due progetti, compreso uno con Disney+.

Purtroppo per il momento non sappiamo ancora di quali progetti si parla, ma pare che l’accordo tra Beyoncé e la Disney frutti alla cantante ben 100 milioni di dollari.

La collaborazione tra Beyoncé e la Disney

Ecco quanto dichiarato da una fonte in esclusiva per The Sun:

Beyoncé è diventata una delle principali collaboratrici della Disney ed è perfetta per il loro marchio. Ha già lavorato su una serie di progetti per loro, compresa la voce di Nala nel live-action de Il Re Leone e ora sono desiderosi di assicurarsi la sua collaborazione su altri progetti

Tra i possibili progetti, ci sarebbe anche la possibilità di poter sentire Beyoncé come voce di alcuni documentari che arriveranno prossimamente su Disney+, cosa molto interessante dopo il recente successo del doppiaggio di Meghan Markle per il film Elephant presente sulla piattaforma streaming.

Ad ogni modo, per il momento, nulla è stato ancora ufficializzato dalle due parti, anche se l’accordo sembra ormai già preso, e mancano solo delle ultime formalità per definire il tutto.

Bisogna ammettere che l’idea di avere più Beyoncé nei progetti futuri della Disney è molto bella, speriamo solo che siano sempre progetti all’altezza delle aspettative di noi fan.

E tu cosa ne pensi? Ti piace l’idea di avere più Beyoncé nei programmi della Disney? Lascia un commento per dire la tua.