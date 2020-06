Arriva la decisione definitiva: il Coachella Festival sarà rimandato al 2021.

È sempre stato uno degli eventi più discussi dell’anno, non solo sul fronte musicale ma anche per l’esposizione mediatica ricevuta dai suoi partecipanti. Il Coachella avrebbe dovuto avere luogo lo scorso Aprile, ma con la diffusione del Coronavirus -così come i tour e tanti altri festival- la decisione del suo rinvio fu inevitabile.

Tuttavia, probabilmente nella speranza che la situazione si sistemasse, non era stato ancora cancellato e l’edizione 2020 era stata semplicemente rinviata al mese di Ottobre.

Ad oggi pero’ la pandemia non accenna a lasciare tregua soprattutto in America dove sono stati ufficialmente superati i 2 milioni di contagi totali, con ancora un elevato numero giornaliero. Questi dati non fanno presagire una veloce ripartenza e l’incertezza di quello che avverrà dopo l’estate ha obbligato gli organizzatori a prendere una decisione, a seguito delle direttive date loro da Cameron Kaiser, ufficiale della Pubblica Sanità della contea di Riverside.

“Date le circostanze attuali e potenziali, non mi sento sicuro a procedere” ha dichiarato quest’ultimo, sottolineando anche le sue preoccupazioni su una ipotetica “seconda ondata” autunnale.

Il Coachella Valley Music and Arts Festival è stato quindi ufficialmente cancellato per quest’anno. Se ne riparlerà nel 2021.

Una notizia facilmente prevedibile ma che non ha tuttavia lasciato il pubblico senza l’amaro in bocca. Centinaia di migliaia di biglietti erano già stati venduti in vista della 20esima edizione che avrebbe visto salire sul palco i Rage Against The Machine, Frank Ocean, Travis Scott insieme a numerosi altri artisti: da Lana Del Rey a Lewis Capaldi, da Mika a Calvin Harris, così come Lady Gaga che ha dichiarato come avesse in serbo per il pubblico un’esibizione a sorpresa. Ma la salute del pubblico, degli artisti e degli addetti ai lavori viene prima di tutto.

L’appuntamento è quindi rimandato all’anno prossimo. Per coloro che vogliono godersi le immagini di alcune delle esibizioni più iconiche nel deserto di Indio, su Youtube è ancora disponibile il documentario ufficiale che ripercorre la sua storia.: “Coachella: 20 Years in the Desert”.