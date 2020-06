Torna Fedez con il nuovo singolo “Bimbi per strada (Children)” che va a rendere omaggio al produttore Robert Miles.

A un mese di distanza dall’uscita di “Problemi con tutti (Giuda)”, Fedez torna a rilasciare nuova musica con una traccia piuttosto speciale. “Bimbi per strada (Children)” nasce infatti anche dalla volontà di rendere omaggio al produttore Roberto Concina, in arte Robert Miles.

All’annuncio dell’uscita del singolo il pubblico rimase confuso sul perchè apparisse il nome del dj scomparso nel 2017 come collaborazione. Solo alcuni giorni dopo, con un video nel quale compare il figlio Leone che si diverte ballando proprio sul pezzo del padre, il rapper ha dato una risposta a ciò che appariva chiaro dal piccolo spoiler condiviso.

“Ho avuto la fortuna di poter sovrapporre un testo a cui sono molto legato ad un giro di piano che ha fotografato il mio passaggio alla vita adulta”

Il “giro di piano” di cui parla è quello del brano “Children”, grande successo di Robert Miles degli anni Novanta. Il rapper rende quindi omaggio al produttore che si è spento a soli 47 anni a causa di un tumore.

Il testo invece ci dà modo di pensare sia stato scritto in quarantena -”Tre mesi steso in sala, con la testa per aria, quant’è bella l’Italia, ma che ne sa la Germania”- in un periodo in cui Fedez ha deciso di tornare a pieno ritmo a scrivere, produrre e rilasciare musica. Oltre al precedente singolo aveva infatti preso parte al remix di “Le Feste di Pablo”, collaborando con la giovane CARA.

Ora torna con un brano che ci farà ballare e che farà fare un tuffo nel passato a tutti coloro che hanno avuto modo di creare ricordi su “Children” di Miles. Se questi singoli prenderanno parte a un progetto più ampio, come un nuovo disco, ancora pero’ non è dato saperlo.

Per ora date un ascolto a “Bimbi per strada” e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

Testo di Bimbi per strada (Children) di Fedez

[Verso 1]

Tre mesi steso in sala, con la testa per aria

Quant’è bella l’Italia, ma che ne sa la Germania

La tolleranza ruffiana, umanità disumana

Aspetto l’alba per strada, emicrania zanzara

L’auto passa, fa “nino-nino”

Cerco un socio per nascondino

Prendo mezzo sonnifero e mi manca l’ossigeno

Neanche in sogno mi libero, maledetto Lucifero

Staccati dal mio biberon

[Pre-Ritornello]

No no no no no, questa notte ci cambia

No no no no no, ho le chiavi dell’alba

Non è perfetta ma ci porta a casa

Barche di carta, bimbi per strada

No no no no no, se chiudi bene gli occhi non ci prenderanno

Baciamoci e facciamo l’errore dell’anno

Non c’è nirvana, i grandi a casa

[Ritornello]

Bimbi per strada

Bimbi per strada

[Verso 2]

Giro intorno con lo sguardo

Sono in fase che non parlo

Volevo starmene al mare, sciallo

Ma è arrivato il maresciallo

Polvere dentro al salvadanaio

Questi bambini che cosa han visto

È la “T” di tabaccaio o la “T” di crocifisso

Hai una rosa come orecchino

Perdo i sogni dentro ‘sto vino

T’innamori, non sono il tipo

Quante cose si dicono

E mi rendo ridicolo

Sei più bella di Mykonos

Prendi il mare allo svincolo

[Pre-Ritornello]

No no no no no, questa notte ci cambia

No no no no no, ho le chiavi dell’alba

Non è perfetta ma ci porta a casa

Barche di carta, bimbi per strada

No no no no no, se chiudi bene gli occhi non ci prenderanno

Baciamoci e facciamo l’errore dell’anno

Non c’è nirvana, i grandi a casa

[Ritornello]

Bimbi per strada

Bimbi per strada

Bimbi per strada

Bimbi per strada

[Outro]

No no no no no, questa notte ci cambia

No no no no no, ho le chiavi dell’alba

Non è perfetta ma ci porta a casa

Barche di carta, bimbi per strada

No no no no no

Se chiudi bene gli occhi non ci prenderanno

Baciamoci e facciamo l’errore dell’anno

Non c’è nirvana, i grandi a casa

Bimbi per strada