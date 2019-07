Manca davvero poco per l’arrivo nei cinema di IT 2, il secondo capitolo del film che racconta la lotta tra il Club dei Perdenti, ormai adulti, e Pennywise il clown, e dopo due anni di attesa non stiamo più nella pelle.

Gli attori che formano il cast di protagonisti da adulti, si sono raccontati in esclusiva per Entertainmen Weekly, svelandoci, insieme al regista del film Andy Muschietti, cosa ci aspetta al cinema.

Come si è formato il cast di IT 2

Un paio di anni fa, l’attrice Jessica Chastain fu inviata ad assistere ad un primo montaggio di un nuovo film dell’orrore del regista Andy Muschietti e della sorella produttrice, Barbara. L’attrice di Zero Dark Thirty, diventata amica della coppia, fu invitata a sorseggiare un bicchiere di vino, ma ben poco le arrivò nello stomaco, come lei stessa racconta:

Nei primi cinque minuti sono saltata dalla sedia più volte, e il vino è andato ovunque- racconta l’attrice- Subito dopo la fine del film, Andy mi disse “Vuoi farlo?” e io gli risposi “Assolutamente sì!”

E così la Chastain si è ritrovata a vestire i panni dell’unica e fantastica ragazza del Club dei Perdenti, Beverly, e sinceramente non avremmo saputo immaginare nessuno migliore di lei per quel ruolo.

Dal libro, alla miniserie… al film

Tratto dal romanzo più famoso di Stephen King, la trama di IT racconta di un gruppo di ragazzini – che si soprannomina Il Club dei Perdenti – che si trova a combattere un’entità soprannaturale che uccide bambini prendendo le sembianze di un clown chiamato Pennywise (e interpretato da Bill Skarsgård).

Nonostante i dubbi iniziali dei fan, che non vedevano bene Skarsgård nei panni del clown dopo l’iconica performance di Tim Curry come Pennywise nell’amatissima miniserie del 1990, l’attore svedese e il Club dei Perdenti si sono rivelati vincitori, con un film elogiato da critici e pubblico che ha incassato 700 milioni di dollari al botteghino globale.



Dal capitolo 1 al capitolo 2 di IT

Il successo del primo film ha catapultato Andy Muschietti direttamente verso il capitolo due di IT, dove il regista ammette di sentirsi ancora più a suo agio:

Nel primo film ho dovuto lottare per ottenere una Technocrane [una grande gru telescopica] in determinati giorni di set. Ma per il capitolo 2 la Technocrane è stata sempre lì!

Il mio obiettivo e regalare al pubblico un’esperienza ancora più travolgente questa volta. Penso che tutto ciò che le persone amano del primo film, come l’umorismo, le emozioni e l’orrore, sarà tutto lì anche nel secondo film

Il Club dei Perdenti… 27 anni dopo

Il secondo capitolo di IT, come sappiamo, è ambientato 27 anni dopo gli eventi del primo film, momento in cui Pennywise ritorna a Derry uscendo dal suo nascondiglio per uccidere altri bambini. Ed è così che la Banda dei Perdenti tornerà unita per sconfiggerlo una volta per tutte.

Il cast di giovane del primo IT è stato, ovviamente, in gran parte composto da attori poco conosciuti, a parte la star di Stranger Things Finn Wolfhard nei panni di Richie.

Il secondo capitolo, al contrario, vanta diversi attori molto famosi, tra cui la già citata Jessica Chastain, che interpreta Beverly, Bill Hader nei panni di Richie, James Ransone nei panni di Eddie e James McAvoy in quelli di Bill. Completano il gruppo dei perdenti Jay Ryan come Ben Hanscom e Isaiah Mustafa e Andy Bean rispettivamente interpreti di Mike Hanlon e Stan Uris.



Things aren’t always what they seem. 🎈Watch to get the full picture.



Our special #ComicCon bonus issue featuring '#ITMovie Chapter Two' will be distributed throughout the weekend in San Diego: https://t.co/fnRkdNVoll pic.twitter.com/gln8mtpu02 — Entertainment Weekly (@EW) July 10, 2019

La scelta del cast, bisogna ammetterlo, è stata attenta e accurata, non sono poche infatti le somiglianze tra cast di giovani e cast di adulti.

Dopo 27 anni Bill è diventato uno sceneggiatore di Hollywood. “È a L.A. a girare un film”, racconta la star di X-Men, descrivendo il suo personaggio come una specie di “avatar di Stephen King”.

Diametralmente opposta a quella di Bill, la vita di Mike Hanlon è legata a Derry, che non ha mai lasciato, diventando bibliotecario e continuando a tenere sott’occhio il vecchio nemico. Come continua a raccontare McAvoy:

Mike vede quanto Derry sia oscura e cerca di capire cosa diavolo succede in questa città e cosa può fare per porre fine a questo ciclo. È un’ossessione per lui.

Mike ha però bisogno dell’aiuto dei suoi amici d’infanzia per poter sconfiggere una volta per tutte Pennywise, che ha subito sì una sconfitta, ma non è stato totalmente distrutto alla fine del primo film. Così tutti gli altri membri del Club dei Perdenti vengono chiamati a tornare, anche se non ricordano gli eventi traumatici della loro infanzia.

Quando lasci Derry, succede che dimentichi tutto – sostiene McAvoy -Penso che sia uno dei poteri di Pennywise, perché se tutti potessero ricordare cosa succede ogni 27 anni, nel corso della storia, si arriverebbe ad agire con il fo***to esercito!



La cena al ristorante cinese: il Club dei Perdenti si riunisce

Chiunque abbia amato la mini serie degli anni ’90 di IT non può aver dimenticato la famosa cena al ristorante cinese, raccontata nel libro e che ci verrà riproposta anche in IT 2 di Andy Muschietti.

Ci siamo divertiti così tanto – racconta la Chastain riguardo alla sequenza girata – Ci siamo seduti e abbiamo mangiato e bevuto cibo cinese, per due giorni. Anche se in precedenza aveva lavorato su altri due film con McAvoy e condiviso una scena con Bill Hader, non conoscevo nessun altro, mentre per i Perdenti è stato un ritrovarsi e per noi un conoscerci.



E il cast di giovani?

Per chi ha amato il cast dei giovanissimi attori del primo film, sappiate che Muschietti ha riunito i giovani interpreti per girare le scene dei ricordi recuperati dei personaggi adulti.

Invece di dire semplicemente in ogni momento ‘Oh, mi ricordo di quella volta…’, abbiamo mostrato i ricordi al pubblico – dice McAvoy – Il che è fantastico, perché sarebbe davvero triste se dovessimo dire addio a quel cast di cui il pubblico di tutto il mondo si è innamorato.

In un modo strano questo film assomiglia alla struttura del libro, nel senso che va avanti e indietro tra il presente e i ricordi del passato.

Per quanto riguarda il pagliaccio interpretato da Skarsgård, pare che, dopo aver perso la sua battaglia nel primo film abbia smesso di sorridere. “È più spaventoso ed è più arrabbiato”, ci racconta ancora l’attore McAvoy “Ci sono un paio di cose molto brutali nel film.”

Pronti per tornare a Derry? Il film sarà nelle sale dal 6 settembre 2019 e ci saremo anche noi!