Una vera sorpresa per i fan che amano l’ultimo album di Bruce Springsteen, Western Stars, che ben presto diventerà un vero e proprio film.

A rivelare la notizia è stato lo stesso Springsteen in occasione di un’intervista nel programma SiriusXM con i conduttori Dave Marsh e Jim Rotolo.

Una performance live di tutto l’album Western Stars che vedrà il cantautore come grande protagonista insieme alla sua musica.

Con queste parole Bruce Springsteen ha svelato il piano per il film di Western Stars:

Pare sia stata la mancata organizzazione di un Tour Live a spingere il cantautore verso questa scelta e il suo modo per ringraziare i fan del loro amore.

Sapevamo che non ci sarebbe stato un tour, e per questo cercavo un modo per portare la nuova musica dal vivo per qualche genere di spettacolo. Sapete, ho incontrato i fan per strada e sono rimasto sorpreso dal grande successo del disco, è stato eccitante.

Ho sentito la necessità di aggiungere qualcosa per il pubblico, ma senza parlare per forza di un live o un tour. Ciò si rende necessario perché sto lavorando su certi cambiamenti.