“How Do You Sleep?” è il titolo del nuovo singolo del cantante, in uscita il 19 luglio.

Lo scorso mese era apparso improvvisamente un account Instagram chiamato “how do you sleep” (come dormi?), che iniziò a postare contenuti inerenti alla notte e alla difficoltà di riposare quando “l’amore ti tiene sveglio”.

La particolarità che attirò l’attenzione riguardava l’unico account seguito da quest’ultimo: quello dell’artista Sam Smith.

I fan hanno iniziato a creare numerose ipotesi e dopo settimane di dubbi e curiosità hanno ricevuto la risposta alle loro domande.

È stato proprio Sam ad annunciare la notizia sui profili social postando l’immagine di quella che sembrerebbe l’ennesima boccetta di profumo, già utilizzata per la promozione di “Dancing With a Stranger” singolo rilasciato con l’ex componente delle Fifth Harmony, Normani.

Un tema ricorrente che potrebbe rappresentare quello di un futuro album?

Per ora il cantante si limita a rivelare l’uscita del nuovo singolo, prevista per il 19 luglio, ma è possibile che ci siano altre novità all’orizzonte.

L’anteprima postata ci dà un’idea di quello che potrebbe essere il sound della nuova canzone, che ricorda quasi la melodia di un carillon.

Sam riprende a lavorare dopo solo alcuni mesi di pausa, solo lo scorso aprile ha infatti terminato il tour che lo ha visto impegnato in giro per il mondo.

In questo breve periodo non solo ha avuto l’opportunità di assistere dal vivo a due concerti leggendari come quello delle Spice Girls e di Celine Dion, di cui è particolarmente fan, ma non ha neanche perso l’opportunità di partecipare al Pride di Londra.

“Non mi sono mai sentito così fiero di essere Queer. Che giornata!” ha fatto sapere dal suo profilo Twitter allegando un video in cui marcia e balla per le strade della città insieme agli altri partecipanti.

I have truly never felt this proud to be queer. What a day. Thank you #queerbritain @Queer_Britain pic.twitter.com/ae7v9cPhq8 — Sam Smith (@samsmith) July 8, 2019

E ora è pronto per tornare con nuova musica. “How Do You Sleep?” sarà disponibile su tutte le piattaforme dal 19 luglio.