Oggi è l’11 Luglio, sapete cosa significa? E’ finalmente disponibile la soundtrack del Live Action Disney “Il Re Leone”, che sarà nelle sale cinematografiche italiane dal 21 Agosto 2019.

Dopo l’annuncio di quelli che sono stati scelti come i doppiatori del “Live Action” oggi torniamo per un po’ piccini grazie alle bellissime e suggestive canzoni del remake di uno dei film Disney più belli e profondi di sempre.

Una rosa di talenti a cura delle canzoni italiane: Marco Mengoni, Elisa, Edoardo Leo, Stefano Fresi, Simone Iuè, Massimo Polizzo, Hans Zimmer e ancora e Cheryl Porter e Lebo M. che cantano l’iconica “Il cerchio della Vita”.

Ogni canzone ha la sua particolarità e si distingue da quelle del film d’animazione del 1994. In anteprima, qui puoi ascoltare la simpatica Hakuna Matata!

“Hakuna Matata”

Una delle più belle e suggestive, rimane sicuramente “L’amore è nell’aria stasera“, interpretata invece dai bravissimi Marco Mengoni ed Elisa, che danno il meglio di se in un pezzo che ha fatto la storia.

“L’amore è nell’aria stasera”

Naturalmente le altre canzoni è possibile ascoltarle attraverso il canale ufficiale di Disneymusicitvevo!

Nel film originale, a doppiare i protagonisti Simba e Nala ci pensano rispettivamente Donald Glover e Beyoncé Knowles, una coppia bellissima che non ha però nulla da invidiare ai nostri Marco ed Elisa.

A proposito di Beyoncè, la bella cantante ha ieri rilasciato un nuovo singolo, “Spirit“, che fa appunto parte della colonna sonora de “Il Re Leone”. Ad annunciarlo l’account ufficiale di “The Lion King” su twitter.

"The Lion King: The Gift," an album featuring global artists & steeped in the sounds of Africa, produced & curated by @Beyonce Knowles-Carter, will release 7/19. "Spirit," the single from the album & soundtrack for The Lion King, will be available tonight.

In molti pensano già che la cantante riuscirà a vincere un Oscar per la miglior canzone e hanno già iniziato a congratularsi con lei!

Non è ancora uscito il video ufficiale che accompagna “Spirit” ma è già possibile, però, ascoltare la canzone in rotazione nelle radio, su tutte le piattaforme di streaming e acquistarla negli store online.

Qui sopra puoi ascoltare la nuova canzone di Queen B, mentre qui sotto trovi il testo e la traduzione!

Testo di “Spirit” di Beyoncé, dalla soundtrack de “Il Re Leone” 2019

Yeah, yeah and the wind is talking

Yeah, yeah for the very first time

With a melody that pulls you towards it

Painting pictures of paradise

Saying rise up to the light in the sky, yeah

Watch the light lift your heart up

Burn your flame through the night

Woah, spirit

Watch the heavens open, yeah

Spirit, can you hear it calling? Yeah

Yeah, yeah and the waters crashing

Trying to keep your head up high

While you’re trembling, that’s when the magic happens

And the stars gather by your side

Saying rise up to the light in the sky, yeah

Let the light lift your heart up

Burn your flame through the night

Yeah, spirit

Watch the heavens open, yeah

Spirit, can you hear it calling? Yeah

Your destiny is coming close

Stand up and fight

So go into that far off land

And be one with the great lion, lion

A boy becomes a man

Woah, spirit

Watch the heavens open, yeah

Spirit, can you hear it calling? Yeah

Spirit, watch the heavens open, open, yeah

Spirit, spirit, can you hear it calling? Yeah

Your destiny is coming close, stand up and fight

So go into a far off land and be one with the great lion

Traduzione di “Spirit” di Beyoncé, dalla soundtrack de “Il Re Leone” 2019

Sì, sì e il vento sta parlando

Sì, sì per la primissima volta

Con una melodia che ti trascina verso di essa

Dipingendo quadri del paradiso

Dicendo di salire alla luce nel cielo, sì

Guarda la luce innalzare il tuo cuore

Bruciare la tua fiamma per tutta la notte

Woah, anima

Guarda il cielo aprirsi, sì

Anima, riesci a sentire il richiamo? Sì

Sì, sì e le acque che si infrangono

Cercando di tenere la testa alta

Mentre stai tremando, è allora che accade la magia

E le stelle si riuniscono al tuo fianco

Dicendo di salire alla luce nel cielo, sì

Lascia la luce innalzare il tuo cuore

Bruciare la tua fiamma per tutta la notte

Sì, anima

Guarda il cielo aprirsi, sì

Anima, riesci a sentire il richiamo? Sì

Il tuo destino si sta avvicinando

Alzati e combatti

Quindi, vai in quella terra lontana

E sii tutt’uno con il grande leone, leone

Un ragazzo diventa un uomo

Woah, anima

Guarda il cielo aprirsi, sì

Anima, riesci a sentire il richiamo? Sì

Anima, guarda il cielo aprirsi, aprirsi, sì

Anima, anima, riesci a sentire il richiamo? Sì

Il tuo destino si sta avvicinando, alzati e combatti

Quindi, vai in quella terra lontana e sii tutt’uno con il grande leone