La serie tv The Walking Dead sta prendendo una strada che a tratti convince e a tratti meno, ma qui parleremo di un nuovo spin-off che avrà come protagonisti la nuova generazione di sopravvissuti, i giovanissimi nati e cresciuti durante l’apocalisse zombie.

Come premessa ci appare già molto interessante; per questi protagonisti, il mondo e la vita stessa sono un inferno, e chissà quale sarà il loro modo di affrontare la realtà visto che non hanno mai conosciuto il prima…

I personaggi della serie tv spin-off di The Walking Dead

Nelle ultime ore la AMC ha rivelato i nomi e le caratteristiche di alcuni dei protagonisti della serie spin-off di The Walking Dead della quale non conosciamo ancora neanche il titolo.

Tra le protagoniste avremo due giovani ragazze, una di queste sarà interpretato da Alexa Mansour.

Il suo personaggio, ancora senza nome, è descritto come eroe positivo, ma che allo stesso tempo non ha paura di ignorare le regole (quali che siano le regole in un’apocalisse zombie!). Il suo carattere frizzante e divertente nasconde un dolore interiore che non mostra spesso.

La seconda ragazza, invece, non ha ancora un volto e un’identità precisa, ma sono satati invece scelti due ragazzi: Nicolas Cantu e Hal Cumpston.

Cantu interpreterà un ragazzo brillante e amichevole ma con abilità di karate. Accanto a lui il personaggio interpretato da Hal Cumpston, dall’animo solitario e gravato dal fatto che la sua stazza tiene lontani gli altri.

Collegamenti con The Walking Dead

Per il momento non sappiamo molto altro riguardo a questo spin-off, né se sarà in qualche modo collegato con la storia della serie madre arrivata ormai alla nona stagione e in attesa della decima.

Speriamo che le riprese, iniziate proprio in questo periodo, ci portino altre notizie e curiosità. Per il momento ci dobbiamo accontentare delle parole di Matt Negrete showrunner della nuova serie:

Stiamo cercando di aprire questi nuovi mondi di The Walking Dead per mostrare angoli diversi, toni diversi, aspetti diversi. Speriamo che si completino a vicenda.

E lo speriamo davvero…