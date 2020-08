Netflix si prepara a far partire una nuova serie tv dal titolo Away, con protagonista l’attrice due volte premio Oscar Hilary Swank. Away racconterà una storia molto emozionante, con momenti di pura tensione e fiato sospeso dove la Swank vestirà i panni di una donna e mamma astronauta impegnata in una missione di 3 anni si Marte.

Ma vediamo più nel dettagli di cosa si occuperà la serie tv e cosa ci racconta al riguardo il trailer rilasciato nelle scorse ore e che puoi vedere in cima all’articolo.

La trama di Away

La serie tv creata da Andrew Hinderaker racconta la storia di Emma Green (interpretata da Hilary Swank) una donna astronauta costretta a partire per una missione su Marte e a lasciare sulla terra il marito (Josh Charles) e la figlia adolescente (Talitha Bateman).

Nonostante la lontananza dai propri affetti non sia semplice, la situazione si complica ulteriormente quando il marito di Emma sta male, e si ritrova quindi da solo con una figlia nel momento di maggior bisogno. Come se non bastasse, anche sullo shuttle h si dirige verso Marte ci sono problemi, e Emma e il suo equipaggio dovranno lottare duramente per potersi guadagnare la possibilità di tornare a casa.

Il trailer, che vi mostriamo in cima all’articolo, mostra bene la tematica propria di Away: i grandi progressi personali e mondiali sono sempre accompagnati di rinunce e sacrifici di numerose persone costrette a separarsi dai propri cari e a rischiare la vita.

La serie tv, originale Netflix, sarà presente sulla piattaforma di streaming a partire dal 4 settembre 2020. Per il momento la serie prevede una sola stagione con 10 episodi. Non possiamo ancora sapere se avrà un seguito con una seconda stagione o se si conclude (ma molto dipenderà dal successo e dall’accoglienza delle persone).

E tu cosa ne pensi di questa nuova serie tv originale Netflix? Lascia un commento se Away ti incuriosisce e se quindi la vedrai.