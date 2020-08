Confermata la 50esima edizione del Giffoni Film Festival: annunciati gli ospiti musicali

Con tutte le precauzioni del caso -dalla sanificazione, al controllo degli accessi, al distanziamento- si terrà anche quest’anno il Giffoni Film Festival, che avverrà in due trache: dal 18 al 22 Agosto e dal 25 al 29 Agosto.

Sarà il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ad inaugurare la 50esima edizione che quest’anno avrà come tema quello della Terra, dopo quello dell’Aria dello scorso anno e dell’Acqua di quello precedente.

Oltre ai film in concorso, ci saranno numerosi eventi che coinvolgeranno i partecipanti, e come sempre non mancheranno gli ospiti. Da star del cinema a personaggi televisivi fino ad artisti di spicco della musica italiana e amati dai più giovani.

Alcuni si collegheranno, altri saranno in presenza, ma la lista degli ospiti musicali sarà composta da Gué Pequeno ed Ernia, che con il suo album “Gemelli” si trova attualmente in cima alle classifiche di vendita. Ci sarà anche uno dei protagonisti di questa estate, Rocco Hunt. La sua “A un passo dalla luna” realizzata insieme ad Ana Mena è entrata di diritto nella lista dei tormentoni dell’anno. Accanto a lui Nicola Siciliano, SVM e Francesca Monte racconteranno la scena degli artisti campani.

Ci sarà anche Fabio Rovazzi che insieme a Diletta Leotta parlerà di musica ma anche di sport e televisione. E ancora, da “Amici” la giovane Gaia, che la sua “Chega” si è conquistata un posto tra gli artisti più ascoltati di questa estate 2020. Mentre da “X Factor” la vincitrice dell’ultima edizione, Sofia Tornambene. E ancora i Pinguini Tattici Nucleari, i Viito, Samuel dei Subsonica e Aiello.

Sul sito ufficiale si potrà consultare il programma ufficiale ed essere sempre aggiornati sugli eventi e sulle anteprime. Quest’anno in particolare avverranno anche molte dirette streaming, a causa dell’impossibilità di realizzare un evento dalle grosse dimensioni del Giffoni Film Festival , alcuni appuntamenti sono stati inevitabilmente spostati online. Per seguirlo potrete collegarvi QUI.