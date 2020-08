Selena Gomez e David Henrie annunciano la premiere virtuale del film “This is the Year”

La coppia di amici e colleghi formata da Selena Gomez e Davide Henrie è tornata a lavorare insieme sul set del film “This is the Year“, dopo essere stata protagonista della nota serie televisiva di Disney Channel “I Maghi di Waverly”. Ad annunciare la loro riunione è stata proprio la cantante e attrice con un tenero video dei due, rigorosamente separati per mantenere la distanza necessaria a rispettare le misure anti Covid. Il progetto per la quale sono tornati a condividere il set è il film che vede il debutto alla regia di David e proprio Selena come produttore esecutivo.

“Con tutto quello che sta accadendo nel mondo una pellicola che possa far bene è esattamente quello di cui abbiamo bisogno” ha spiegato la giovane. “This is the Year” racconta la storia di un ragazzo che all’ultimo anno di liceo decide di tentarle tutte per conquistare la sua ragazza dei sogni e ci proverà organizzando un viaggio per andare a vedere la loro band preferita.

Selena e David hanno pero’ annunciato un evento speciale legato al progetto: una premiere virtuale.

“Molte premiere sono dedicate a piccoli gruppi di persone, ma non questa. Vogliamo che tutti voi abbiate la possibilità di vederlo con noi”

Sarà un evento presentato dalle star americane di Tik Tok Charli e Dixie D’Amelio e vedrà la partecipazione del cast e, ovviamente, di Selena e David. I biglietti per assistere alla premiere in digitale sono in vendita QUI e il ricavato sarà devoluto all’associazione Plus1 e al suo fondo per aiutare tutte le comunità particolarmente colpite dal Coronavirus e attualmente in stato di difficoltà.

La premiere di “This is the Year” si terrà venerdì 28 Agosto.