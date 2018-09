The Underground Youth – Un nuovo viaggio riflessivo in Fill The Void

E’ stato rilasciato il nuovo singolo del gruppo The Underground Youth tramite il Fuzz Club, lo scorso fine settimana. Il brano Fill The Void fa parte del nono album in lavorazione Take Me Awry, disponibile dall’8 settembre, che anticipa il progetto evolutivo del gruppo.

Per chi ama il post-punk psichedelico, o per chi ascolta volentieri le sonorità chiave dei Bauhaus, The Velvet Underground, e altri gruppi dalla nostalgia romantica, The Underground Youth offrono una miscela di tutto questo con l’aggiunta strumentale in toni dark e chitarre vibranti.

Il cantante, Craig Dyer, ha raccolto vecchi testi dai suoi quaderni di un decennio fa e li ha rielaborati su basi minimaliste. Lo stesso Dyer ha affermato:

“Abbiamo sperimentato un suono completamente diverso mentre eravamo in studio per registrare il nostro nono album. Quello che abbiamo creato con queste due tracce non era proprio quello che stavo cercando e così le ho quasi scartate. Non riuscivo proprio a scrollarmi di dosso il ritmo di “Fill the Void”. È diventato rapidamente uno dei brani più emozionanti del nostro set, con il tamburo martellante di Olya e Leo che si sovrappone verso la fine. Quando siamo tornati dal tour abbiamo rivisitato i brani in studio e abbiamo deciso di usarli per una versione speciale.”

Fill The Void e Take Me Awry incarnano una fondamentale riflessione sul decennio di musica del gruppo, con percussioni anni ’80 e un’impronta elettrica delle chitarre. The Underground Youth lanciano un viaggio nella memoria con nuove ambientazioni da esplorare.

Craig continua spiegando:

“Con questo nuovo materiale stavo esplorando nuove tecniche di scrittura a causa del fatto che stavo lavorando, e ora ho finito, su un romanzo. Questo ha cambiato molto la mia opinione sulla scrittura di testi. Un po’ simile alla vecchia tecnica del taglio dadaista, i testi provengono dall’unione di idee provenienti da vecchi quaderni che ho trovato di recente risalenti al 2010. Anche il video è nato da questa stessa tecnica, concentrandosi esclusivamente sui testi man mano che venivano digitati. Ho girato tutto molto velocemente e l’ho modificato allo stesso modo, ha questa urgenza lo-fi che amo davvero.”

Fill The Void – Il video con testo

Ecco di seguito il video del nuovo brano de The Underground Youth: