Una cameretta piena di orsacchiotti di Pennywise, è questo quello che Bill Skarsgård ha raccontato riguardo sua figlia al The Late Show con Stephen Colbert.

Di solito è saggio non portare il lavoro a casa con sé, soprattutto se il tuo lavoro è interpretare un pagliaccio omicida, ma Bill Skarsgård, protagonista del film IT capitolo 2, ha rivelato di aver portato a casa il suo personaggio terrificante, Pennywise, il Clown danzante, per sorvegliare la sua bambina.

La simpatica intervista a Bill Skarsgård

L’attore che ha interpretato il terribile pagliaccio si è lasciato trasportare in una simpatica intervista, e ha raccontato sorridendo di aver riempito la cameretta di sua figlia di pupazzi di Pennywise, mentre il pubblico rabbrividiva al solo pensiero!

Colbert ha comunque consigliato a Skarsgård di “non lasciarle mai vedere questo film“. Anche se per essere onesti, una ricerca su Google di “Pennywise teddy bear” ha prodotto risultati per lo più innocui, ma i genitori dovrebbero sperare che questo sia un giocattolo che non prende vita quando gli adulti sono via…

Bill Skarsgård in IT capitolo 2



Il capitolo 2 si IT, che in questi giorni sta raccogliendo successi nei cinema, ha visto la meravigliosa partecipazione di Bill Skarsgård nei panni di Pennywise, e l’attore ha perciò raccontato il suo modo di ispirarsi per il terrificante personaggio:

“Traggo ispirazione da cose strane. Mi piace guardare documentari sugli animali e così via ”, ha spiegato Skarsgård. “E mentre stavo preparando il personaggio, ho pensato: ‘Oh, immagino che sia un po’ una iena, un po ‘un orso grizzly.’ … A causa del labbro, hai mai visto un orso grizzly urlare con tutto la bava? “

Skarsgård ha anche cercato di insegnare a Colbert come fare il famoso sorriso terrificante del suo personaggio, ma come immaginiamo, nessuno sa farlo come lui!