Mesi di silenzio hanno accompagnato il tragico giorno in cui a causa di una manovra irregolare perse la vita una donna. Alla guida dell’auto c’era il cantante Michele Bravi, che in attesa di ricevere la sentenza del processo sta tornando a piccoli passi sotto le luci pubbliche.

Lo scorso Maggio la prima intervista dopo l’incidente, in cui aveva fatto sapere di essere in terapia e che con l’aiuto dei suoi cari stava cercando di “tornare alla realtà”.

Poi il primo ritorno sul palco, come ospite dello spettacolo dell’amica Chiara Galiazzo con la quale ha duettato, emozionato, sul brano “Grazie di Tutto”.

Ora Michele Bravi è pronto a fare un ulteriore passo avanti.

Il 19 Ottobre si esibirà in un concerto intimo, piano e voce, sul palco del Teatro San Babila di Milano. Il suo pubblico ha appreso la notizia con entusiasmo, mandando la data in sold out in pochi minuti.

Per questo motivo la data è stata raddoppiata. Sono ancora disponibili pochi biglietti per il secondo concerto, che si terrà il 20 Ottobre.

Molti i commenti di supporto da parte di colleghi e amici che hanno voluto mostrare nuovamente la loro vicinanza al cantante.

Per un periodo anche la musica, da sempre la sua più grande passione, è sembrata qualcosa da cui distanziarsi, fino a quando non gli è stato ricordato quanto fosse necessaria a lui e agli altri.

“Ricordo un viaggio per tornare a casa mia, in Umbria. Chi era con me non mi ha detto niente e mi ha messo delle cuffiette. Per tutto il tempo, cinque ore, andava la stessa canzone, ma quel gesto mi ha fatto tornare la voglia di poter essere anche io, per altri, quello che era per me quel cantante mentre lo stavo ascoltando. Tutto ha un peso diverso: anche come percepisco la mia voce è diverso. Da quando ho indossato quelle cuffie la musica è tornata con me”.