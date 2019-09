Una storia originale che direttamente dalla creatività di Millie Bobby Brown, star di Stranger Things, e sua sorella Paige Brown approderà sulla piattaforma Netflix.

Una storia molto intensa che va a raccontare l’unione della famiglia e la forza di affrontare gli ostacoli della vita.

La trama del film delle sorelle Brown

La trama del film Netflix di Millie e Paige Brown, segue la storia di una vecchia faida tra due famiglie di Long Island che si riavvicinano dopo che ad una delle figlie adolescenti viene diagnosticato un cancro.

Come ha raccontato Lisa Nishimura, vicepresidente indipendente di Netflix per film e documentari:

“Riguarda l’amicizia, la famiglia e il superamento degli ostacoli quando sembra che il mondo ti stia spingendo verso il basso. È stato letteralmente un lavoro d’amore”

Non mancano i complimenti a Millie Bobby Brown, che nonostante la giovane età si sta dimostrando molto talentuosa e, a quanto pare non solo per quanto riguarda la recitazione.

“Millie è un talento creativo straordinario. Siamo stati fortunati ad averla nella nostra famiglia dall’inizio della sua carriera. È un vero brivido vederla portare la sua visione distinta sullo schermo, ora come scrittrice e produttrice, insieme a sua sorella in questo meraviglioso film”

Millie e Paige produrranno anche il film attraverso PCMA Productions, con Anna Klassen invece scriveranno la sceneggiatura.

Per quanto riguarda il cast, non si hanno ancora notizie. Essendo il film in fase di scrittura e creazione è ancora prematuro dare dei nomi per i personaggi. Ovviamente tutti noi ci chiediamo de Millie Bobby Brown si presterà anche alla scena o se, per questa volta, si limiterà a restare dietro il soggetto e la scrittura. Speriamo di avere presto nuove notizie al riguardo.



Brown apparirà prossimamente in Godzilla vs King Kong e nel film Enola Holmes, entrambi attualmente in post-produzione.



Per quanto riguarda invece le prime 3 stagioni di Stranger Things, sono sempre disponibili in streaming su Netflix.