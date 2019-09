Con la serie tv See si innaugura, il 1 novembre, la nuova piattaforma di streaming Apple Tv, una serie con protagonista Jason Momoa nei panni di Baba Voss. Ma vediamo qual è la trama e il cast di See, e soprattutto diamo una prima occhiata al fantastico trailer.

La trama di See

La storia raccontata in See è ambientata in un particolare mondo post-apocalittico in cui tutta l’umanità si è ritrovata senza la vista. Un futuro molto diverso da quello che possiamo immaginare, perché l’umanità è regredita a stili di vita più semplici e barbari e Jason Momoa ricorda, effettivamente, un Khal Drogo cieco.

La tranquillità delle varie tribù viene turbata quando la moglie di Baba Voss partorisce due gemelli che hanno la particolarità di poter vedere. La cosa viene vista da molti come un miracolo da preservare, ma molti altri credono invece che i neonati debbano essere eliminati il prima possibile, perché sono una minaccia per la vita.

Ecco quanto riportato dalla sinossi ufficiale di See:

In un futuro remoto, un virus ha decimato l’umanità. I sopravvissuti sono diventati ciechi. Jason Momoa interpreta Baba Voss, il padre di due gemelli nati dopo secoli con la mitologica capacità di vedere, che deve difendere la sua tribù da una regina potente e disperata, che crede che i bambini siano il frutto di una stregoneria e li vuole distruggere.

Il cast di See

Accanto a Jason Momoa, che come abbiamo anticipato interpreta il capo Baba Voss, troviamo anche Alfre Woodard che interpreta la guida spirituale del primo, e poi ancora Yadira Guevara-Prip, Sylvia Hoeks, Nesta Cooper, Archie Madekwe, Christian Camargo, Hera Hilmar e Marilee Talkington.

Alla regia troviamo invece Francis Lawrence, già regista di Io sono leggenda e i tre capitoli di Hunger Games.

See sarà uno degli spettacoli disponibili al lancio del nuovo servizio di streaming di Apple, chiamato Apple TV Plus. Gli altri includono The Morning Show, Dickinson, For All Mankind e il documentario The Elephant Queen. Al lancio saranno disponibili anche programmi per bambini, tra cui spettacoli come Snoopy in Space, e Helpsters.

Il servizio verrà lanciato il prossimo 1 novembre.