Alicia Keys pubblica il nuovo singolo “Love Looks Better” che ha presentato in occasione dell’evento di apertura della NFL

Si tratta del quarto singolo per Alicia Keys che continua a presentare al pubblico le tracce del nuovo album “Alicia“, la cui uscita inizialmente prevista per il mese di giugno è stata successivamente posticipata. Dopo il duetto con Miguel in “Show Me Love“, “Underdog” e la collaborazione con Khalid “So Done” la cantante ha pubblicato “Love Looks Better“.

Il nuovo singolo è stato presentato in esclusiva durante l’evento della NFL, per l’apertura della stagione del football americano. La sua presenza, inizialmente contestata, è stata spiegata proprio dalla cantante che ha voluto sensibilizzare gli spettatori sul movimento Black Lives Matters.

Alicia Keys canta Love Looks Better

“Love Looks Better trasmette una forte energia. Parla di quanto siamo diventati tutti occupati e frettolosi, ma ora più che mai abbiamo capito come il nostro amore sia la cosa più importante. Quanto possa stare bene addosso a una persona, l’amore“, ha dichiarato Keys parlando del brano, “È tempo di essere davvero presenti gli uni per gli altri” ha poi sottolineato.

La cantante negli ultimi mesi ha continuato a utilizzare la propria voce per mettere ulteriormente in luce alcuni temi sociali, come quello del razzismo. Nel brano “Perfect Way To Die” si è ispirata alle proteste guidate dal movimento Black Lives Matter e ha riposto in musica anche riflessioni sul sistema e la violenza della polizia americana.

Ora con il nuovo singolo vuole trasmettere un segnale di speranza, solo insieme si potranno affrontare meglio le cose. “”Possiamo toccarci per un secondo? / Essere noi stessi per un secondo / Non importa in cosa lo metto / Il mio amore sta meglio su di te” canta in “Love Looks Better“.

In attesa di poter ascoltare altre tracce o avere informazioni sull’uscita dell’album, godiamoci il nuovo singolo di Alicia Keys. Dateci un ascolto e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

Traduzione del testo di Love Looks Better di Alicia Keys

[Verso 1]

Tutto quello, tutto quello che ho sempre voluto

Era un dollaro e una possibilità

Trovare, trovare ciò di cui ero fatta

Bene

Arrivo, arrivo dal fondo

Meglio imparare come ballare

Trovare, trovare ciò di cui sei fatto

Bene

[Pre-Ritornello]

Sento come se il mio amore sia sprecato

Ogni giorno, sì

So così dannatamente stanca di inseguire

Ogni giorno, sì

E ora sei tu ciò che mi manca

Ogni giorno, sì

Ogni giorno, sì

Ogni giorno

[Ritornello]

Quindi, possiamo parlare un minuto?

Fermarci un minuto

Tutto quello che voglio sei tu

Possiamo toccarci per un secondo?

Essere noi stessi per un secondo

Non importa in cosa lo metto

Il mio amore sta meglio su di te

[Post-Ritornello]

Il mio amore sta meglio su di te

Te lo prometto, tesoro

Te lo prometto, tesoro

Resisti

[Verse 2]

Tutto quello, tutto quello che ho sempre voluto

Era una città e delle chiavi

Corro, corro per le strade ora

Bene

[Pre-Ritornello]

E ora sei tu ciò che mi manca

Ogni giorno, sì

Ogni giorno, sì

Ogni giorno

[Ritornello]

Quindi, possiamo parlare un minuto?

Fermarci un minuto

Tutto quello che voglio sei tu

Possiamo toccarci per un secondo?

Essere noi stessi per un secondo

Non importa in cosa lo metto

Il mio amore sta meglio su di te

Te lo prometto, tesoro

[Post-Ritornello]

Tu sei tutto ciò che ho sempre voluto

Tu sei tutto ciò che ho sempre voluto

Quindi, possiamo parlare per un minuto?

Solo fermarci un minuto

Perchè tutto quello che voglio sei tu



[Outro]

Te lo prometto, tesoro

Il mio amore sta meglio su di te

Te lo prometto, tesoro

Testo di Love Looks Better di Alicia Keys

[Verse 1]

All I, all I ever wanted

Was a dollar and a chance

Find, find what I’m made of

Alright

Coming, coming from the bottom

Better learn how to dance

Find, find what you’re made of

Alright

[Pre-Chorus]

Feel like my love is wasting

Every day, yeah

Get so damn tired of chasing

Every day, yeah

And now it’s you I’m missing

Every day, yeah

Every day, yeah

Every day

[Chorus]

So can we talk for a minute?

Stop for a minute

All I wanna do is you

Oh, can we touch for a second?

Be us for a second

Don’t matter what I give it to

My love looks better on you

[Post-Chorus]

My love looks better on you

Promise you, baby

Promise you, baby

Hold up

[Verse 2]

All I, all I ever wanted

Was a city and some keys

Run, run through the street now

Alright

[Pre-Chorus]

And now it’s you I’m missing

Every day, yeah

Every day, yeah

Every day

[Chorus]

So can we talk for a minute?

Stop for a minute

All I wanna do is you

Oh, can we touch for a second?

Be us for a second

Don’t matter what I give it to

My love looks better on you

Promise you, baby

[Post-Chorus]

You’re all I ever wanted

You’re all I ever wanted

So can we talk for a minute?

Just stop for a minute

‘Cause all I wanna do is you

[Outro]

Promise you, baby

My love looks better on you

Promise you, baby