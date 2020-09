Il singolo tanto atteso di Ligabue è finalmente arrivato, si tratta di La Ragazza dei Tuoi Sogni, una nuova canzone che però non si discosta molto dal vecchio.

Sì perché con La Ragazza dei tuoi Sogni Luciano Ligabue guarda alla sua trentennale carriera, e arriva a farne un sunto, grazie ad un tema onirico ed universale, senza lasciare le sonorità alle quali ci ha abituati in tutti questi anni.

Questo nuovo singolo è quindi un po’ come tornare a casa: ci regala atmosfere conosciute, rassicurati, il solito buon vecchio Ligabue… Se è un bene o un male alla fine lo decideranno i fan.

Il significato del testo de La Ragazza dei tuoi Sogni

Il testo de La Ragazza dei tuoi Sogni è una vera e propria ode alla donna ideale ed idealizzata, quella sempre perfetta anche nelle sue imperfezione, la donna che sa far ridere, emozionare, eccitare, la donna che tutti gli uomini vorrebbero in poche parole, né più né meno di questo.

Nella sua semplicità, il testo della canzone ci riporta a quella poetica propria di Luciano Ligabue che dà voce ai dettagli, alle piccole cose quotidiane, senza però tralasciare la magia che permea proprio la vita di tutti i giorni.

Il video ufficiale della canzone

Nel video ufficiale che accompagna La Ragazza dei tuoi Sogni (diretto da Younuts! e prodotto da Marco Salom per CrossMediaFilms) la protagonista è proprio una ragazza della quale non vediamo mai il volto, ma solo una serie di dettagli, come se l’intento fosse quello d renderla universale per tutti: ognuno potrà rivedere in lei ciò di cui ha bisogno.

Il singolo apre le porte all’attesissimo 30 Anni in un (Nuovo) Giorno, album che uscirà per festeggiare i 30 anni di carriera del rocker e che, pare, raccoglierà tutte le canzoni che sono state scritte ma che non hanno trovato posto nei precedenti album.

E tu cosa ne pensi di questo nuovo singolo di Ligabue? Lascia un commento per dire la tua.