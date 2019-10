La notizia dell’arrivo di nuova musica da parte dell’artista inglese era nell’aria da tempo, ma i suoi fan non si sarebbero mai aspettati una sorpresa così all’improvviso.

Parliamo di Harry Styles che nel corso dell’estate era stato avvistato sul set di quello che appariva essere un video musicale. Pur rivelando in diverse occasioni di essere pronto a rilasciare nuovo materiale non si era mai voluto sbilanciare sul quando questo sarebbe accaduto.

Il silenzio sull’argomento è stato rotto lo scorso sabato quando un insolito tweet è apparso sul suo profilo Twitter, due semplice lettere: “Do”, che hanno provocato molte perplessità e altrettanta curiosità.

Solo pochi giorni più tardi sono stati avvistati in diverse parti del mondo –da Londra a Sydney, da New York a Tokyo– alcuni poster con la scritta “Do You Know Who You Are?” (Lo sai chi sei?) insieme al logo della casa discografica Columbia Records e la firma TPWK che i suoi fan hanno riconosciuto come l’acronimo del suo slogan “Treat People With Kindness” (Tratta le persone con gentilezza).

Alcuni poster a Londra

Che qualcosa stesse bollendo in pentola era chiaro, ciò che ha colto tutti di sorpresa è stato il rilascio, senza un annuncio ufficiale, del nuovo singolo “Lights Up” che va ad aprire le porte al secondo album da solista del giovane.

La frase “Do You Know Who You Are?” risuona nel ritornello dove il cantante pone a se stesso questa domanda.

“Tutte le luci non potranno farm uscire l’oscurità

Che scorre nel mio cuore

Luci accese e loro sanno chi sei

Sanno chi sei

Tu lo sai chi sei?”

Il testo richiama una riflessione che il cantante si ritrova a fare paragonando la concezione pubblica che le persone hanno di lui al processo di conoscenza della propria persona.

Nel video musicale, rilasciato in contemporanea al brano, Harry si immerge in un gruppo di persone, composto da uomini e donne, che sembrano volere tutti un pezzo di lui.

Nello stesso tempo il cantante si ritrova solo con se stesso, affrontando chiaramente una lotta interna per cercare di capire quale sia realmente la sua identità, che potrebbe essere anche diversa da ciò che tutti credono. Il video termina con il cantante in sella a una moto, mentre viene guidato da una persona sconosciuta.

Ma il suo sorriso e la sua spensieratezza durante il tragitto sembrano far capire che alla domanda “Do You Know Who You Are?” lui abbia trovato la sua risposta.

Il singolo “Lights Up” è attualmente disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Fateci sapere cosa ne pensate!

Testo Lights Up

[Verse 1]

What do you mean?

I’m sorry by the way

Never coming back down

Can’t you see?

I could, but wouldn’t stay

Wouldn’t put it like that

What do you mean?

I’m sorry by the way

I’m never coming around

It’d be so sweet if things just stayed the same

La-da-da-da-da

[Chorus]

All the lights couldn’t put out the dark

Runnin’ through my heart

Lights up and they know who you are

Know who you are

Do you know who you are?

[Bridge]

Shine, step into the light

Shine, so bright sometimes

Shine, I’m not ever going back

Shine, step into the light

Shine, so bright sometimes

Shine, I’m not ever going back

Shine, step into the light

Shine, so bright sometimes

Shine, I’m not ever (Oh)

[Verse 2]

What do you mean?

I’m sorry by the way

Never going back now

It’d be so sweet if things just stayed the same

La-da-da-da-da

La-da-da-da-da

La-da-da-da-da (Oh)

La-da-da-da-da (Oh)

La-da-da-da-da (Oh)

[Chorus]

All the lights couldn’t put out the dark

Runnin’ through my heart

Lights up and they know who you are

Know who you are

Do you know who you are?

Traduzione testo Lights Up

[Verso 1]

Cosa intendi?

Mi dispiace comunque

Non tornerò làggiù

Non riesci a vedere?

Potrei, ma non resterei

Non potrei metterla in questo modo

Cosa intendi?

Mi dispiace comunque

Non starò qui attorno

Sarebbe dolce se le cose rimanessero allo stesso modo

La-da-da-da-da

[Ritornello]

Tutte le luci non potranno far uscire l’oscurità

Che scorre nel mio cuore

Luci accese e loro sanno chi sei

Sanno chi sei

Tu lo sai chi sei?

[Bridge]

Brilla, vieni alla luce

Brilla, così luminoso a volte

Brilla, non tornerò mai più indietro

Brilla, vieni alla luce

Brilla, così luminoso a volte

Brilla, non tornerò mai più indietro

Brilla, vieni alla luce

Brilla, non tornerò mai più indietro

Brilla, non tornerò mai (Oh)

[Verso 2]

Cosa intendi?

Mi dispiace comunque

Ora non tornerò indietro

Sarebbe dolce se le cose restassero allo stesso modo

La-da-da-da-da

La-da-da-da-da

La-da-da-da-da (Oh)

La-da-da-da-da (Oh)

La-da-da-da-da (Oh)

[Ritornello]

Tutte le luci non potranno far uscire l’oscurità

Che scorre nel mio cuore

Luci accese e loro sanno chi sei

Sanno chi sei

Tu lo sai chi sei?