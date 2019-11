Elisa si prepara all’uscita del nuovo album “Diari Aperti (Segreti Svelati)” –che avverrà questo venerdì– pubblicando il primo singolo estratto da questo: “Blu Part II”.

Il brano è in collaborazione con il rapper Rkomi, con il quale la cantante ha già lavorato al brano “Blu”, contenuto nel disco di quest’ultimo.

L’album di Elisa conterrà due dischi, uno interamente dedicato a duetti inediti, l’altro composto da nuove canzoni in lingua inglese. Il progetto rappresenta quasi un seguito di “Diari Aperti”, pubblicato circa un anno fa.

La scelta di far riferimenti ai diari ha un importanza specifica. La stessa Elisa aveva dichiarato:

“L’idea di chiamarlo così è nata per spiegare meglio di che cosa si tratta: non ho attinto solo dai miei diari, anche vecchissimi, per scrivere le canzoni. Ma anche da scritti fatti di recente e attorno ai quali ho costruito la musica. Per me è sempre stato il contrario: prima nascevano le melodie, e poi quelle suggerivano il messaggio. In questo caso è stato trainante il testo, nella forma di diario intimo” Elisa per Vanity Fair

Il primo singolo di questo nuovo lavoro è “Blu Part II” che sarà quindi presente nel primo disco di duetti, nel quale troveremo nomi del calibro di Carmen Consoli e Francesco De Gregori.

Significato di Blu Part II di Elisa

Scritto dagli stessi Elisa e Rkmoni, il brano riflette su alcuni sbagli del passato che portano ad allontanarsi da qualcuno, ma allo stesso tempo emerge la speranza che nel mondo esistono persone alle quali potremmo appartenere, anche se per trovarle bisognerà cercare altrove.

“Mi rifugerò, mi rifugerò

sopra un letto di foglie, ma non guardo giù

mi difenderò, mi difenderò

anche se il cuore e la faccia li ho dipinti di blu

non pensarci più, non pensarci più

so che da qualche parte c’è la mia tribù” Estratto dal testo di Blu Part II

Elisa porterà il nuovo album e le sue hit sul palco dei palazzetti d’Italia a partire da martedì 19 Novembre. QUI tutte le date e i biglietti ancora a disposizione.

In attesa dell’uscita di “Diari Aperti (Segreti Svelati)” in uscita questo venerdì, godiamoci l’ascolto di “Blu Part II”.

Testo di Blu Part II di Elisa feat Rkmoni

Se c’è qualcosa che non ti ho detto

Che non ti ho chiesto

Non l’ho pensato

Se c’è qualcosa di nostro al mondo

Che ti ho promesso

Ma non ti ho dato

Come una scusa rimasta appesa

Un viaggio che poi non hai fatto

E quella rosa sul letto non ci ho fatto pace

Mi resta addosso

Certi fiumi non diventano mai mare

Ma se ci nuoto forse mi diranno loro

Che cosa rimane

Mi rifugerò, mi rifugerò

Sopra un letto di foglie, ma non guardo giù

Mi difenderò, mi difenderò

Anche se il cuore e la faccia li ho dipinti di blu

Non pensarci più, non pensarci più

So che da qualche parte c’è la mia tribù

E poi succede che ce l’hai (mi rifugerò)

Lì sulla punta della lingua

Una parolina così

Così piccola

Che nessuno l’ha mai vista

Ehi bambola

La mattina non mi svegliano le cannonate

Ed amarti è una stronzata che non sa calmarmi

Fuori è carnevale ed io non ho una maschera

Tu sei carne devo apparecchiar la tavola

Ehi bambola

Certi fiumi non diventano mare

Ed amare fa rumore il silenzio

Mi rifugerò in un letto di foglie

Mi rifugerò, mi rifugerò

Sopra un letto di foglie ma non guardo giù

Mi difenderò, mi difenderò

Anche se il cuore e la faccia li ho dipinti di blu

Non pensarci più, non pensarci più

So che da qualche parte c’è la mia tribù

Mi rifugerò

Dove ancora dove ancora non lo so

Mi rifugerò

Dove ancora dove ancora non lo so

Mi rifugerò, mi rifugerò

Sopra un letto di foglie ma non guardo giù

Mi difenderò, mi difenderò

Anche se il cuore e la faccia li ho dipinti di blu

Non pensarci più, non pensarci più

So che da qualche parte c’è la mia tribù