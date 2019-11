Negli ultimi giorni quello che viene chiamato “Snyder Cut” di Justice League riceve grande supporto sul web, anche da parte di Jason Momoa

Il dibattito sullo “Snyder Cut” di Justice League pare non volersi spegnere, e le ultime immagini condivise sul web in queste ultime ore di sicuro gettano altra benzina sul fuoco.



Come be sappiamo, Zack Snyder si è allontanato dal film DC Justice League dopo una tragedia familiare, e al suo posto è stato coinvolto Joss Whedon che ha apportato grandi modifiche al film, tagliando molte delle immagini che invece Snyder aveva girato. Da allora, ha preso il via una campagna per la pubblicazione del montaggio originale del film di Synder, campagna che sta ottenendo un enorme sostegno.



Ora, sia Snyder che la star Aquaman Jason Momoa hanno contribuito ad accendere il dibattito ancora di più condividendo due foto mai viste prima che fanno appunto parte dello Snyder Cut.

La foto pubblicata da Jason Momoa

L’immagine pubblicata da Snyder è quella di Barry Allen alias The Flash (Ezra Miller) con Iris West (Kiersey Clemons), che è stato rimosso completamente.



Allo stesso tempo Momoa ha usato il suo profilo Instagram ufficiale per condividere una foto del suo Aquaman che accoltella il cattivo del film Steppenwolf con il suo tridente. La didascalia che accompagna la foto è “#releasethesnydercut” facendo appunto riferimento al montaggio di Snyder.

All’inizio di questo mese, Jason Momoa ha rivelato di aver visto lo Snyder Cut e pensa che anche il pubblico debba assolutamente vederlo.

“Ho visto lo Snyder Cut. Penso che il pubblico debba vederlo”, ha detto a MTV “Sono ovviamente in debito con Warner e DC. Non so come si sentano al riguardo, ma come fan sono molto, molto felice di averlo visto.”

E tu saresti curioso di vederlo?