L’attrice Jennifer Aniston viene premiata al People’s Icon Awards: la sua gratitudine è tutta per la sit-com Friends

Grazie all’iconico ruolo avuto in Friends, quello della simpatica Rachel Green, Jennifer Aniston è diventata famosa ed amata da tutto il pubblico. Una serie e un personaggio molto importanti per la Aniston, che è cosciente della sua fortuna e dia quanto Friends sia stato fondamentale per la sua carriera.

Buona parte del discorso di ringraziamento per il premio ricevuto, il People’s Icon Awards, è stato infatti dedicato proprio a Friends.

Il discorso di ringraziamento di Jennifer Aniston

Se ho qualche pretesa sulla parola ‘Icona’, è solo perché ho avuto la fortuna di far parte di in uno spettacolo iconico con un cast iconico e un taglio di capelli iconico”

Con queste parole Jennifer Aniston ha iniziato il suo discorso di ringraziamento per il premio ricevuto, facendo sorridere e inorgoglire tutti i fan che l’hanno sempre amata e seguita.

Voglio dire, Friends è stato il dono di una vita, e non sarei qui senza quel fantastico spettacolo, senza quei cinque fantastici altri attori e con un pubblico che è rimasto con noi per un decennio e che continua tutt’ora.

L’attrice non ha fatto a meno della sua ironia, e ha quindi scherzato su alcuni aspetti dello show, come gli appartamenti grandi e molto costosi nella vita reale:

I fan hanno creduto in noi. Davvero. E hanno creduto in quegli appartamenti incredibilmente grandi!

Une reunion per il cast di Friends?

Negli ultimi tempi Jennifer Aniston ha anche scherzato su un possibile ritorno insieme del cast, alludendo ad un generico “stiamo lavorando su qualcosa”. Ecco le parole dette dall’attrice:

Ci piacerebbe che ci fosse qualcosa, ma non sappiamo cosa sia quel qualcosa. Quindi ci stiamo solo provando. Stiamo lavorando a qualcosa!

Per tutti i fan di Friends sarebbe un evento troppo bello per essere vero, per questo speriamo davvero che possa esserci qualcosa che bolle in pentola. Per il momento possiamo soltanto rivedere tutte le puntate di Friends, disponibili sul portale di streaming on line di Netflix.