Lo scorso mese Miley Cyrus aveva comunicato di trovarsi in ospedale a causa di una forte tonsillite, che l’ha obbligata a rimanere ricoverata alcuni giorni.

Tornata a casa, insieme al compagno Cody Simpson, sembrava che tutto fosse passato. La cantante non solo aveva fatto sapere di star meglio, ma aveva anche postato una foto in studio di registrazione, ufficializzando come stesse lavorando a nuova musica da rilasciare al più presto.

Alcune voci riportavano un suo imminente ritorno sulla scena, con l’eventuale rilascio del nuovo EP che sarebbe andato a costituire il secondo capitolo dopo “SHE IS COMING”.

Purtroppo pero’ i suoi fan dovranno attendere ancora un po’ perchè Miley ha dovuto sottoporsi a un’operazione per risolvere un problema alla gola, potenzialmente scoperto durante il suo ultimo ricovere in ospedale.

L’operazione si è tenuta i giorni scorsi e la cantante ha già fatto ritorno a casa. Il compagno Cody ha postato una foto insieme con tanto di scritta “success”, per far sapere che tutto è andato liscio.

Miley dovrà restare in silenzio per diverse settimane per poter guarire pienamente e questo avrà inevitabilmente ripercussione su un possibile slittamento per quanto riguarda la pubblicazione di nuova musica.

Ma la cosa più importante resta la salute e solo così la cantante potrà tornare a utilizzare al meglio la sua voce.

“Miley sta bene e tornerà in piena forma all’inizio dell’anno nuovo”, fonti vicine alla giovane hanno dichiarato.

Nel frattempo possiamo continuare ad ascoltare gli ultimi singoli rilasciati, come “Slide Away” e il singolo di lancio del film Charlie’s Angels “Don’t Call Me Angel”, che vede la Cyrus protagonista insieme alle colleghe Ariana Grande e Lana Del Rey.

Oltre a questo non possiamo far altro che augurarle una pronta guarigione!