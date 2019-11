La principessina del pop Zara Larsson è tornata con il brano “Invisible“, uscito ufficialmente venerdì 8 novembre, che farà parte della colonna sonora del film d’animazione “Klaus“, firmato Netflix e ideato dagli stessi creatori di Cattivissimo Me.

Qui sopra potete ascoltare la bellissima canzone!

Scritto in collaborazione con Justin Tranter, la canzone ha uno spirito festivo, esattamente come il film di cui farà parte. Il messaggio che porta è molto bello ed importante: “Invisible” parla di quanto sia fondamentale dare e ricevere, dell’essere gentili e di impegnarsi per poter essere felici.

“Le cose più belle della vita non si posso nè toccare nè vedere”, questo il messaggio della canzone e presumibilmente, del film d’animazione Netflix che arriverà sul portale di servizi di streaming il 15 Novembre. Qui sotto possiamo vedere il divertentissimo trailer, con “High Hopes” dei Panic!at the Disco a fare da sfondo.

Cosa pensa Zara Larsson della sua “Invisible” che sarà in “Klaus” (Netflix)?

La cantante svedese ha voluto parlare della canzone per farci capire quanto questa sia importante per lei:

‘Invisible’ è una canzone bellissima. Il suo messaggio di gentilezza si sposa in maniera perfetta con il messaggio del film ‘Klaus’. Penso che possa ispirare tutti ad avere un po’ di compassione l’uno nell’altro.

Noi speriamo che, visto che ora è ufficiale che Zara Larsson sia tornata, potremo finalmente avere un update sul suo attesissimo LP. Magari arriverà più in fretta di quanto pensiamo!

Di seguito trovate testo e traduzione del brano. Cosa ne pensate di “Invisible” di Zara Larsson? Guarderete Klaus su Netflix? Fatemi sapere nei commenti!

Testo di “Invisible”, Zara Larsson

How many nights do you lie awake

In the darkest place? (Eh-oh-eh-oh, eh-oh)

How many days do you shed the pain

Of your darker days? (Eh-oh-eh-oh, eh-oh)



All I know is

If happy lives a mile away

A couple steps is all it takes

If kindness lives in everyone

Then all it takes isn’t enough



Can’t touch it, see it (Oh-oh-oh)

But you can always feel it (Oh-oh-oh)

The greatest things you’ll ever know

Are invisible (Are invisible)



How many words does it really take

To make a change? (Eh-oh-eh-oh, eh-oh)

How many fights is it gonna take

To convince what joy could bring? (Eh-oh-eh-oh, eh-oh)



All I know is

If happy lives a mile away

A couple steps is all it takes

If kindness lives in everyone

Then all it takes isn’t enough



Can’t touch it, see it (Oh-oh-oh)

But you can always feel it (Oh-oh-oh)

The greatest things you’ll ever know

Are invisible (Are invisible)



You can’t take it, steal it (Oh-oh-oh)

But you can always be it (Oh-oh-oh)

The greatest things you’ll ever know

Are invisible (The greatest things you’ll ever know)



They are invisible (Oh-oh-oh)

They are invisible (Oh-oh-oh)

They are invisible (Oh-oh-oh)

They are invisible

Traduzione di “Invisible”, Zara Larsson

Quante notti resti sveglio

Nel posto più buio? (Eh-oh-eh-oh eh-oh)

Per quanti giorni hai versato il dolore

Dei tuoi giorni più bui? (Eh-oh-eh-oh eh-oh)

Tutto quello che so è

Se la felicità è a un miglio di distanza

Bastano solo un paio di passi

Se la gentilezza vive in tutti

Allora tutto ciò che serve non è abbastanza

Non puoi toccarlo, vederlo (Oh-oh-oh)

Ma puoi sempre sentirlo (Oh-oh-oh)

Le cose migliori che tu possa immaginare

Sono invisibili (sono invisibili)

Quante parole servono davvero

Per fare un cambiamento? (Eh-oh-eh-oh eh-oh)

Quanti combattimenti ci vorranno

Per convincere che gioia può portare? (Eh-oh-eh-oh eh-oh)

Tutto quello che so è

Se la felicità è a un miglio di distanza

Bastano solo un paio di passi

Se la gentilezza vive in tutti

Allora tutto ciò che serve non è abbastanza

Non puoi toccarlo, vederlo (Oh-oh-oh)

Ma puoi sempre sentirlo (Oh-oh-oh)

Le cose migliori che tu possa immaginare

Sono invisibili (sono invisibili)

Non puoi prenderlo, rubarlo (Oh-oh-oh)

Ma puoi sempre esserlo (Oh-oh-oh)

Le cose migliori che tu possa immaginare

Sono invisibili (le cose migliori che tu possa immaginare)

Sono invisibili (Oh-oh-oh)

Sono invisibili (Oh-oh-oh)

Sono invisibili (Oh-oh-oh)

Sono invisibili