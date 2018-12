Guarda la foto che conferma il bacio!

La vita sorride ancora a Demi Lovato. La cantante sta meglio fisicamente e ora ha trovato anche l’amore.

Ha concluso il processo di riabilitazione e, a quanto si dice sul web, si sta impegnando a mantenere uno stile di vita più sano rispetto agli anni scorsi. Pensate che sta addirittura frequentando delle lezioni di jiu-jitsu.

Oltre a questo, anche la parola amore è tornata a scorrere nel suo cuore. Abbiamo visto alcune settimane fa delle foto di lei, mano nella mano, con lo stilista americano Henry Levy. Queste foto confermavano un piccolo flirt tra i due. Lo scorso weekend, invece, i due sono stati fotografati mentre si baciavano.

Vedi la foto di E! News qui sotto:

Questa – ed altre foto – sono state scattate sabato sera, 8 dicembre 2018. Demi e Henry erano a cena al Nobu di Los Angeles. I paparazzi hanno colto la palla al balzo ed hanno fotografato la coppia fuori dal locale.

Demi ed Henry si sono incontrati anni fa nella stessa struttura di riabilitazione per combattere i loro problemi di alcolismo. Speriamo che entrambi riusciranno a trovare insieme la forza per non cadere più nel tranello chiamato alcol.

In bocca al lupo per la loro relazione.

Per chi non lo sapesse, Demi ha vinto un Grammy nel 2019 per la categoria “Best Pop Duo/Group Performance” per la sua collaborazione “Fall In Line” con Christina Aguilera.