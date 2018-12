È possibile creare un nuovo genere cinematografico nel 2018?

Pare una missione impossibile, eppure il regista James Gunn si è dimostrato essere all’altezza della sfida imbarcandosi in un progetto filmico che indubbiamente stupisce per le intenzioni: si tratta in effetti di un horror supereroistico, un prodotto assolutamente inedito all’interno dell’attuale industria cinematografica.

A tale proposito, così recita la sinossi ufficiale del nuovo lavoro di Gunn:

“E se un bambino proveniente da un altro pianeta precipitasse sulla Terra, ma invece di diventare un eroe per il genere umano si dimostrasse essere qualcosa di più sinistro? ConBrightburn il visionario regista di ‘Guardiani delle Galassia’ e ‘Slither’ come un sorprendente e sovversivo passo verso un inedito genere cinematografico: l’horror supereroistico”.

Un serial killer in tutina

Quante sono le battute che negli anni sono state fatte all’uniforme che ha reso Superman celebre in tutto il mondo? Tutte si concentravano sulle mutande rosse fuoco indossate sopra gli attillatissimi leggins, un elemento di stile che di certo non ha mai saputo rendere giustizia all’immensa forza fisica del nostro superuomo kryptoniano.

Ma d’ora in poi, però, bisognerà fare bene attenzione sui commenti più o meno ironici dedicati alle scelte in materie di stile fatte da Superman. Nel nuovo lavoro di Gunn, infatti, il celeberrimo supereroe risulta avere un carattere peculiarmente sadico e vendicativo, in pieno contrasto con la natura buona e pacifica che ha da sempre contraddistinto il vecchio e caro Clark Kent.

Dovrete perciò dimenticare tutto quello che conoscete sull’eroe del pianeta Krypto, perché questo nuovo personaggio se ne distanzia notevolmente, a partire dal nome: egli infatti, dopo essere precipitato e successivamente ritrovato all’interno della sua navicella spaziale da una coppia di contadini, verrà battezzato con il nome di Brandon.

Ma non solo: fin dalla tenera età rivela un’oscura natura che lascia presagire terrificanti eventi futuri.

A fungere da sospetto sono inquietanti disegni che il piccolo Brandon riproduce copiosamente, così come un orribile passamontagna rosso scarlatto creato dallo stesso bambino, che non molto si allontana da quelli indossati dai più comuni serial killer.

Per cui vi è un salto di qualità: dalle mutande al passamontagna rosso, una scelta che di certo rallegra gli appassionati di moda che mai erano riusciti a superare l’orrore provocato dalla vecchia uniforme del supereroe.

Un miglioramento di outfit che avrebbe di certo raggiunto lo stato di massimo gradimento con un conseguente miglioramento degli aspetti più sensazionali legati ai poteri e alle capacità del supereroe, dando così modo agli appassionati di poter sognare ancora più grande. Ma così non risulta ovviamente essere, perché il giovane Superman sceglierà di indossare questo suo nuovo segno distintivo proprio per macchiarsi di crimini indicibili e nascondere la sua identità di spietato omicida di massa.

L’Angelo del male – Brightburn: Il trailer

Il controverso James Gunn alla regia

Come già menzionato, ad essere regista di questa inedita produzione horror risulta essere proprio James Gunn; conosciuto dagli amanti del cinefumetto per il suo contributo nella realizzazione filmica di “Guardiani della Galassia”, ma più recentemente noto a livello mondiale per il licenziamento da parte della Disney per la realizzazione del terzo capitolo della saga cinematografica.

La ragione di questa drastica misura, presa lo scorso luglio, è dovuta all’emersione di alcuni vecchi tweet in cui l’artista proponeva sgradevoli battute su temi delicatissimi quali la pedofilia e lo stupro.

Ad ogni modo, l’acclamato regista ha avuto la possibilità di firmare un contratto con la Sony Pictures, potendo così dare vita a questo nuovo progetto cinematografico di cui egli risulta essere, oltre che regista, anche scrittore e produttore.

Per quanto riguarda invece gli attori che accompagneranno Gunn nella realizzazione di questo ambizioso progetto, ritroviamo nei ruoli di protagonistiElizabeth Bankscome interprete della sventurata madre adottiva di questa terrificante nuova versione del giovane Superman, eDavid Denman, nel ruolo di padre.