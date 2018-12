La grande rivelazione è avvenuta.

La cover ufficiale e la tracklist dell’attesissimo secondo album da solista di Zayn “Icarus Falls” è ufficialmente disponibile.

Zayn ha rivelato questi dettagli tramite un video promozionale caricato su tutti i suoi account di social media martedì pomeriggio. Icarus Falls, che uscirà questo venerdì, 14 dicembre, conterrà 27 tracce.

Per motivi pratici, abbiamo trascritto la tracklist completa per voi:

Let Me Natural Back to Life Common Imprint Stand Still Tonight Flight of the Stars If I Got You Talk to Me There You Are I Don’t Mind Icarus Interlude Good Guy You Wish You Knew Sour Diesel Satisfaction Scripted Entertainer All That Good Years Fresh Air Rainberry Insomnia No Candle No Light Fingers Too Much

Alcuni fan sostengono che Scripted, una delle canzoni di Icarus Falls. sarà una sorta di dedica oscura per l’ex band di Zayn: gli One Direction. Non vediamo l’ora di ascoltarla.

Non ci resta che aspettare ancora qualche giorno per scoprire tutto il disco. Restate sintonizzati con noi per tutte le informazioni.