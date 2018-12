Il sottosopra è tornato, stavolta per comunicare ai suoi adepti i titoli degli episodi che comporranno la terza stagione di Stranger Things.

Esattamente: seppur tramite l‘umano mezzo social di Instagram e non le iconiche lucine di Natale, la terrificante realtà parallela di Hawkins ha finalmente comunicato in vie ufficiale non solo che il terzo capitolo di una delle serie più amate di sempre sarà online nel 2019, ma ha anche rivelato il titolo di tutti e 8 gli episodi che costituiranno questa attesissima nuova avventura.

1 – Suzie, mi ricevi?

2 – Incubi

3 – Il caso della bagnina scomparsa

4- La sauna

5- L’origine

6 – Il compleanno

7 – Il morso

8 – La battaglia di Starcourt

“Nell’estate del 1985 l’avventura continua…”

È così che termina l’elettrizzante trailer, gentilmente rilasciato dal sottosopra sotto le mentite spoglie di Netflix.

Ciò significa che la storia riprenderà esattamente un anno dopo dal termine dell’ultimo episodio della seconda stagione.

Il motivo di tale scelta è certamente legato ad un impedimento che oserei definire “fisico”: come precedentemente ammesso da Matt Dufferin occasione di un’intervista con The Hollywood Reporter, lui e il fratello non sono in grado di scrivere e produrre lo show con tale rapidità da poter stare al passo con la crescita dei nostri sei piccoli protagonisti.

Ma non solo: tempo fa il produttore Shawn Levy aveva inoltre dichiarato la volontà di ambientare il terzo episodio proprio in questo preciso anno per rendere omaggio al film degli anni ’80 per eccellenza, nonché “Ritorno Al Futuro“, l’opera di Zemeckis che proprio dal 1985 ha permesso ad intere generazioni di viaggiare con l’immaginazione oltre i limiti del tempo.

… E iniziano le teorie sulla terza stagione!

Avendo avuto modo di poter dare uno sguardo ai titoli della terza stagione di Stranger Things, i fan (inclusa la sottoscritta) hanno già potuto dare fondo ad ogni loro risorsa celebrare per poter auto-regalarsi qualche anticipazione sull’attesissima nuova uscita.

Diamo quindi uno sguardo insieme alle teorie da me elaborate e alle predizioni attualmente presenti nelle profonde acque dell’internet!

Episodio 1 – Suzie, mi Ricevi?

Esiste effettivamente un personaggio battezzato con il nome di Susan: la mamma di Max e matrigna del violento Billy, apparsa per la prima volta sullo schermo durante la seconda stagione.

Si può così pensare che il suo attuale ruolo marginale possa subire un’evoluzione, ottenendo in questo modo una nuova importanza all’interno dell’avventura che coinvolge la banda dei 6.

Oppure, si può anche presupporre che ‘Suzie’ non sia altro che un nome in codice per poter mantenere segreta l’identità di uno dei piccoli personaggi, all’interno di una particolare missione che darà inizio al terzo capitolo.

Episodio 2 – L’incubo

Considerato che il titolo originale risulta essere “The Rat Mall“, oso immaginare che il vero protagonista di questo episodio non sia altro che il Starcourt Mall, il primo centro commerciale mai inaugurato nella sventurata cittadina di Hawkins.

L’esistenza di questa nuova e suggestiva ambientazione è stata rivelata lo scorso 17 luglio, tramite l’uscita di un trailer che ha divertito i più.

Risulta infatti essere un tripudio di tutine colorate, capelli cotonate e luci al neon, in perfetta armonia con lo stile e la vitalità dei compianti anni ’80.

Ma ciò che ha veramente attirato l’attenzione, non è la new entry in sé per sé, ma il debutto del caro e vecchio Steve nei panni di gelataio per una delle attività commerciali della Starcourt, la Scoops Ahoy.

Da babysitter a mamma single alla ricerca di indipendenza il passo è breve, non pensate?

Ma a parte questa pessima battuta, il titolo originale mi fa certo pensare a dei possibili infiltrati all’interno del centro commerciale, che di certo nasconde qualcosa di losco o oscuro considerati gli standard della serie.

Altrimenti, il mio intuito mi porta a inoltre a pensare alla possibilità di un nuovo attacco del sottosopra, questa volta sotto forma di viscidi ratti mutanti.

Episodio 3 – Il caso della bagnina scomparsa

La bagnina è effettivamente un nuovo personaggio che entrerà a far parte della fortunata serie tv: il suo nome sarà Heathered è stata presentata come una ragazza molto popolare ad Hawkins, in particolare per il lavoro presso la piscina comunale della cittadina.

Le supposizioni si rivelano così essere piuttosto evidenti: Heather sarà al centro di un mistero dalle tinte dark.

Ciò che si spera, almeno da parte mia, è che non si ripeta una seconda ingiustizia che possa dar modo al popolo di internet di dare spazio ad una nuova rivolta digitale sulla scia del #JusticeforBarb.

Episodio 4- La sauna

Devo ammettere che questo titolo mi ha dato molto a cui pensare, ma l’unica teoria che sono riuscita ad elaborare riguarda la possibilità di un test che in un qualche modo si ricolleghi alla piscina gonfiabile della prima stagione, utilizzata da Joyce e i suoi piccoli aiutanti per potenziare i poteri psichici di Undici.

Episodio 5- L’origine

Dopo aver letto questo titolo, la prima cosa che mi è venuta in mente è la possibilità che, proprio all’interno di questo episodio, possa essere rivelato il motivo che si cela dietro la nuova piaga che ha nuovamente messo in pericolo gli abitanti di Hawkins.

Può forse essere che la porta che collegava i due mondi non sia stata chiusa completamente? Oppure che il Mindflyer sia stato in grado di trovare un nuovo accesso al nostro mondo? O ancora, possibile che la nuova entità nemica sia forse un’altra?

Episodio 6 – Il compleanno

Se esiste un personaggio all’interno del mondo di Stranger Things che ha un conto in sospeso con il proprio compleanno quello è proprio Undici.

Si può quindi pensare che questo episodio possa rivelare nuovi dettagli sulla sua vita precedente al rapimento, come banalmente la scoperta della sua effettiva data di nascita – che io spero con tutto il cuore corrisponda all’11 novembre.

Il popolo di Reddit ha però proposto un’altra, interessante teoria: considerato che, con grandissima probabilità, questo terzo capitolo sarà ambientato nell’estate del 1985, allora il titolo potrebbe fare riferimento al 4 di Luglio, nonché al compleanno degli Stati Uniti D’America. Il ché avrebbe assolutamente senso, considerato lo spazio dato alsogno americano con l’inaugurazione di quello che si rivela essere sempre più centraleStarcourt Mall.

Episodio 7 – Il morso

Qualcuno di voi ha mai visto il film di Zack Snyder intitolato “L’Alba Dei Morti Viventi“?

Beh, non è altro che un film horror in cui gli zombie appagano la loro sete di cadaveri freschi di giornata proprio all’interno di un centro commerciale.

Specificato ciò, le teorie su Reddit che associano il morso di un morto vivente alla Startcourt Mall non risultano poi essere così campate in aria.

8 – La battaglia di Starcourt

Beh, poco c’è da commentare su questo titolo, se non che molto probabilmente saranno messi in scena degli eventi che richiederanno una risoluzione all’interno di una quarta stagione. Per non parlare del palcoscenico di questo atteso scontro, che di certo si rivelerà essere più interessante di quanto si possa mai immaginare.

E voi, che cosa pensate dei titoli appena rivelati? Avete delle teorie a proposito?