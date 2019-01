The Hunt: Al Pacino è un veterano cacciatore di nazisti

Il grande Al Pacino, tra gli attori più amati del cinema, tornerà anche sul piccolo schermo. L’occasione è la nuova serie Tv targata Amazon, servizio di video streaming, dal titolo The Hunt.

La serie drammatica vedrà Mr. Pacino tra i protagonisti regolari, nei panni di un cacciatore di nazisti a New York durante gli anni ’70.

The Hunt è stata creata e prodotta da David Weil, con Jordan Peele e Nikki Toscano. La serie sarà suddivisa in 10 episodi, e racconterà la storia della fondazione di un Quarto Reich negli Stati Uniti e della banda di cacciatori che cerca di fermarli.

Il 78enne Al Pacino sarà uno dei membri più anziani del gruppo. Al diventerà un punto di riferimento per Jonah Heidelbaum (Logan Lerman), a cui è stata uccisa la nonna. Successivamente il ragazzo si ritrova in un’organizzazione chiamata The Hunt, mentre cerca di capire l’identità dell’omicida.

Alcuni ex alti ufficiali nazisti, nascosti negli Stati Uniti dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, cercano di fondare il Quarto Reich, e saranno i cacciatori a creare la missione e cercare di bloccare ogni loro tentativo.

Tra i lavori di Al Pacinosul piccolo schermo ricordiamo la miniserie Angels In America e i film biografici della HBO: You Don’t Know Jack, Paterno e Phil Spector.

Al Pacino – You Don’t Know Jack

In You Don’t Know Jack Al Pacino interpreta Jack Kevorkian, un medico armeno che ha seguito 130 pazienti per il suicidio assistito. Sul piano legale riceve diverse chiamate in giudizio, ma riesce a risolvere questa lotta con l’aiuto della sorella e delle famiglie dei pazienti che decidono di metter fine alle loro pene con l’eutanasia. Comincia a difendersi da solo, non opta per il sostegno degli avvocati.

Il versatile Al, perfetto per interpretare e dar spessore ai diversi temi affrontati in questo film, tutti confluenti all’etica morale e individuale: la figura del medico, la scienza e la fede, il dolore e la morte, lo Stato e il suo ruolo, tutti punti legati alla sensibilità umana.

Intanto attendiamo l’uscita del prossimo drama Tv su Amazon Prime, non è ancora stata ufficializzata una data d’uscita per The Hunt, al momento.