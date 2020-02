Per la quinta volta sul palco del Festival di Sanremo, Irene Grandi canta la canzone Finalmente Io, che sin dai primi versi rivela la penna di Vasco Rossi e il suo incedere grintoso a tutto rock.

Forse non è nulla di originale per la voce di Irene Grandi, o d’inaspettato, ma quando una ricetta è buona, ci si ritrova felici di gustarla anche dopo decine di volte, e l’unione tra le parole di Vasco Rossi e la voce di Irene Grandi è davvero il top.

Il significato del testo di Finalmente Io di Irene Grandi

Come ha dichiarato la stessa cantante, Finalmente Io è un vero e proprio autoritratto, una canzone che sente cucita addosso alla sua personalità e alla sua vita, con tutti gli errori, la rabbia, i momenti belli e meno belli… vince sempre la forza che si ha dentro e la voglia di fare quello che ci fa star bene.

Ecco le parole di Irene Grandi riguardo al brano:

Cantare questa canzone è un po’ come guardarmi allo specchio e vedere chi sono. Gli errori, i limiti, le mancanze della mia vita, schiaffate nero su bianco. E in mezzo a questa palude finalmente trovare il fior di loto. Il canto che è il mio talento, e il cantare, diventa il momento straordinario della mia esistenza.

Finalmente io è una canzone che dà la carica poiché invita a fare ciò che sentiamo giusto per noi. Invita alla consapevolezza

Il video di Finalmente Io

Un video molto semplice, che ci mostra tutta la bellezza di Irene e la sua grinta sul palco.

Le immagini della clip infatti mostrano la cantante in una camera da letto, mentre dà voce alle sue emozioni, e in contemporanea, con un montaggio alternato, la mostra mentre si esibisce davanti ad un pubblico entusiasta ed emozionato. Tanta grinta e animo rock, tutti gli ingredienti perfetti per Finalmente Io.

Cosa ne pensi di questa canzone? Faccelo sapere nei commenti dopo aver letto il testo integrale qui di seguito.

Il testo di Finalmente Io

Perdo le chiavi di casa

E perdo quasi ogni partita

Gli amori miei buttati alla rinfusa

Non mi ricordo mai dove li metto

Gettati con la lista della spesa nell’ultimo cassetto

Disordinata come una risata

E anche più viva della vita

Innamorata della libertà

Ho perso ogni pazienza e ogni fragilità

Da sempre arrabbiata da sempre sbagliata

E ancora così

Perdonami adesso oppure è lo stesso

Io son fatta così

Ma quando canto… sto da Dio

Lo sai che quando canto… finalmente io!

Mi sento d’incanto… e il mondo è mio

E se ti manco…

Allora non dirlo adesso che questo è il posto mio

E finalmente io!

Ok… ok! Se vuoi ti chiedo scusa

Anche se non mi va

Innamorata della libertà

Ho perso ogni pazienza e ogni fragilità… ogni fragilità

Se sono nervosa se sono confusa

Se non ti ho mai detto di sì

Se vuoi fare sesso

Facciamolo adesso

Qui

Da sempre arrabbiata da sempre sbagliata

E ancora così

Facciamolo adesso… oppure è lo stesso

Io sono fatta così

Ma quando canto… sto da Dio

Lo sai che quando canto… finalmente io!

Mi sento uno schianto… e il mondo è mio

E se ti manco…

Allora non dirlo adesso che questo è il posto mio

Ma quando canto… sto da Dio

Lo sai che quando canto… finalmente io!

Mi sento d’incanto… e il mondo è mio

E se ti manco…

Allora non dirlo adesso che questo è il posto mio

E finalmente io!