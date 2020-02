Dopo “Yummy” e “Get Me” Justin Bieber rilascia “Intentions” in collaborazione con Quavo, si tratta del terzo singolo tratto dal nuovo album.

Il brano farà infatti parte del nuovo disco “Changes”, in uscita questo venerdì, che segna il ritorno del cantante che non rilascia un nuovo progetto dal 2015.

L’ennesima ode rivolta alla propria amata, in questo caso la moglie Hailey Baldwin, che sembra essere una delle ispirazioni principali per la maggior parte delle tracce, come sottolinea anche in un verso della canzone.

“Un ringraziamento a tua madre e a tuo padre, per averti creata

Standing ovation, hanno fatto un gran bel lavoro crescendoti

Quando creo, sei la mia musa

Quel tipo di sorriso che fa notizia” Estratto dal testo di Intentions di Justin Bieber

“Intentions” segna la terza collaborazione di Bieber con Quavo, dopo i due brani con DJ Khaled. Rilasciato anche il video ufficiale che ha toccato emotivamente il pubblico. Seppur si tratti di una canzone d’amore dedicata alla propria compagna, il video ha voluto focalizzarsi sul fare del bene a chi ne ha più bisogno. Verranno raccontate tre storie differenti, con tre lieto fini diversi.

Il tutto mostrerà come Alexandria House, che ha sede a Los Angeles, aiuti donne e bambini ad avere un tetto sotto il quale vivere e supporti la loro voglia di fare di più. Le due celebrità hanno effettuato una donazione di 200mila dollari per aiutare la loro comunità.

Intanto continuano a essere rilasciate le puntate della sua docuserie, che svela i retroscena della creazione di “Changes” e tocca anche argomenti personali come la gestione della fama o ciò che l’ha portato, anni fa, a decidere di volersi allontanare per un po’ dalla scena. Tutte le puntate sono visibili presso il canale Youtube di Justin.

In attesa di ascoltare l’intero album questo venerdì, date un ascolto a “Intentions” e fateci sapere cosa ne pensate!

Traduzione del testo di Intentions di Justin Bieber

[Ritornello]

Foto perfetta, non hai bisogno di alcun filtro

Meravigliosa, li fai cadere tutti, sei un’assassina

Ti inondo di tutte le mie attenzioni

Già, queste sono le mie uniche intenzioni

Resti in cucina a preparare qualcosa, fai il tuo pane

Cuore ricco di equità, sei una risorsa

Ti assicuri di non aver bisogno di essere menzionata

Già, queste sono le mie uniche intenzioni

[Verso 1]

Un ringraziamento a tua madre e a tuo padre, per averti creata

Standing ovation, hanno fatto un gran bel lavoro crescendoti

Quando creo, sei la mia musa

Quel tipo di sorriso che fa notizia

Nessuno può dire qualcosa di negativo su di te in queste strade

Tripla minaccia, sei una boss, un tesoro, una bestia

Rendi facile scegliere

Tu hai un tocco significativo, non posso rifiutarlo (No, non posso rifiutarlo)

[Ritornello]

Foto perfetta, non hai bisogno di alcun filtro

Meravigliosa, li fai cadere tutti, sei un’assassina

Ti inondo di tutte le mie attenzioni

Già, queste sono le mie uniche intenzioni

Resti in cucina a preparare qualcosa, fai il tuo pane

Cuore ricco di equità, sei una risorsa

Ti assicuri di non aver bisogno di essere menzionata

Già, queste sono le mie uniche intenzioni

[Verso 2]

Sei già passata, non hai bisogno di alcuna approvazione

Vai bene ovunque, non ti preoccupi di alcun rifiuto

Seconda a nessuno, hai la situazione in mano ora

Non hai bisogni di uno sponsor, no, sei tu il brand ora

Sei la mia roccia, il mio Colorado

Prendi quell’anello, proprio come Toronto

Ti amo ora, domani un po’ di più

È così che mi sento, ti comporti come se lo sai di esserlo

[Ritornello]

Foto perfetta, non hai bisogno di alcun filtro

Meravigliosa, li fai cadere tutti, sei un’assassina

Ti inondo di tutte le mie attenzioni

Già, queste sono le mie uniche intenzioni

Resti in cucina a preparare qualcosa, fai il tuo pane

Cuore ricco di equità, sei una risorsa

Ti assicuri di non aver bisogno di essere menzionata

Già, queste sono le mie uniche intenzioni

[Verso 3: Quavo]

Nessun capo, nessuna finzione

Non hai bisogno di essere nominata

Abbiamo gli stessi obbiettivi, loro non vogliono essere indipendenti

Digli di pensare ai loro affari, noi siamo immersi nei nostri sentimenti

La percentuale è 50 e 50

Attenzione, abbiamo bisogno di serietà

Dobbiamo ammetterlo entrambi

È divertente che entrambi ascoltiamo

È un dono perchè entrambi lo abbiamo

Sei la migliore e non ho bisogno di testimoni

Troverò un anello e pregherò che sia della misura perfetta

[Ritornello]

Foto perfetta, non hai bisogno di alcun filtro

Meravigliosa, li fai cadere tutti, sei un’assassina

Ti inondo di tutte le mie attenzioni

Già, queste sono le mie uniche intenzioni

Resti in cucina a preparare qualcosa, fai il tuo pane

Cuore ricco di equità, sei una risorsa

Ti assicuri di non aver bisogno di essere menzionata

Già, queste sono le mie uniche intenzioni

[Outro]

È tutto quello che intendo fare

Testo di Intentions di Justin Bieber

[Chorus]

Picture perfect, you don’t need no filter

Gorgeous, make ‘em drop dead, you a killer

Shower you with all my attention

Yeah, these are my only intentions

Stay in the kitchen cookin’ up, got your own bread

Heart full of equity, you’re an asset

Make sure that you don’t need no mentions

Yeah, these are my only intentions

[Verse 1]

Shout-out to your mom and dad for makin’ you

Standin’ ovation, they did a great job raisin’ you

When I create, you’re my muse

The kind of smile that makes the news

Can’t nobody throw shade on your name in these streets

Triple threat, you a boss, you a bae, you a beast

You make it easy to choose

You got a mean touch, I can’t refuse

[Chorus]

Picture perfect, you don’t need no filter

Gorgeous, make ‘em drop dead, you a killer

Shower you with all my attention

Yeah, these are my only intentions

Stay in the kitchen cookin’ up, got your own bread

Heart full of equity, you’re an asset

Make sure that you don’t need no mentions

Yeah, these are my only intentions



[Verse 2]

Already pass, you don’t need no approval

Good everywhere, don’t worry ‘bout no refusal

Second to none, you got the upper hand now

Don’t need a sponsor, nope, you’re the brand now

You’re my rock, my Colorado

Get that ring, just like Toronto

Love you now, a little more tomorrow

This how I feel, act like you know that you are

[Chorus]

Picture perfect, you don’t need no filter

Gorgeous, make ‘em drop dead, you a killer

Shower you with all my attention

Yeah, these are my only intentions

Stay in the kitchen cookin’ up, got your own bread

Heart full of equity, you’re an asset

Make sure that you don’t need no mentions

Yeah, these are my only intentions

[Verse 3: Quavo]

No cap, no pretendin’

You don’t need mentions

Got ‘em same goals, they don’t wanna be independent

Tell them to mind your bidness (Woo), we in our feelings

It’s fifty-fifty percentage

Attention, we need commitment

We gotta both admit it

It’s funny we both listen

It’s a blessing (Blessing) ‘cause we both get it

You the best thing (Woo) and I don’t need a witness

I’ma find me a ring and pray it’s perfect fitted

[Chorus]

Picture perfect, you don’t need no filter

Gorgeous, make ‘em drop dead, you a killer

Shower you with all my attention

Yeah, these are my only intentions

Stay in the kitchen cookin’ up, got your own bread

Heart full of equity, you’re an asset

Make sure that you don’t need no mentions

Yeah, these are my only intentions

[Outro]

That’s all I plan to do