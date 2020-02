Forse uno dei brani più di nicchia di tutto il Festival di Sanremo 2020, è quello interpretato da Tosca dal titolo Ho Amato Tutto. Un brano che magari non è immediato per gli ascoltatori, ma che regala poesia pura e brividi lungo la schiena ad ogni interpretazione. Un meraviglioso capolavoro.

Per Tosca la canzone Ho Amato Tutto, scritta e arrangiata da Pietro Cantarelli, ha una dedica speciale fatta proprio alla musica di nicchia e a tutti quegli artisti che lavorano sodo e a testa bassa. Come lei stessa dichiara:

Voglio portare idealmente su quel palco tutta la musica di “nicchia” – dice l’artista – tutti gli artisti della famiglia di cui faccio parte. Quelli un po’ in ombra che lavorano a testa bassa, che macinano km e km, quelli che ogni giorno si sentono dire che meriterebbero di più

Ma Tosca si rivolge anche alle donne artiste e alla loro forza, le donne che descrive come “mamme, compagne, rocce e sognatrici. E non mollano mai”.

Il significato del testo di Ho Amato Tutto

Il testo di Ho Amato Tutto, profondamente poetico, parla di un momento di riflessione e malinconia dopo la fine di un rapporto, quando si ripresentano alla mente tutti i bei momenti e li si vorrebbe rivivere ad ogni costo, sacrificando anche se stessi.

Eppure arriva la consapevolezza che, quando alcuni sentimenti arrivano alla fine, non è più possibile ritornare indietro. Al loro posto restano, nonostante gli errori e la lontananza, delle emozioni vissute insieme che non possono morire mai.

Qui di seguito il brano di Tosca, che sarà disponibile nei migliori negozi di dischi a partire da venerdì 14 febbraio con la ristampa dell’album Morabeza.

E tu cosa ne pensi di Ho Amato Tutto? Faccelo sapere nei commenti alla fine dell’articolo dopo aver letto il testo integrale della canzone qui sotto.

Il testo di Ho Amato tutto di Tosca

Tre passi e dentro la finestra

Il cielo si fa muto

Resto lì a guardare

Io so cantare so suonare so reagire ad un addio

Ma stasera non mi riesce niente

Stasera se volesse Dio

Faccio pace coi tuoi occhi

Finalmente

Con te ho riscritto l’alfabeto

Di ogni parola stanca il significato

Perfettamente inutile cercare di fermare l’onda che

Ci annega e ci lascia senza fiato

Ed è una musica che va

In un istante è primavera

Che ritorna

E come un pesce che non può più respirare

Come un palazzo intero che sta per cadere

Tu sei l’unica messa a cui io sono andata

Un volo che è partito

Svanito in fondo al blu

E io adesso farei qualsiasi cosa

Per sfiorare le tue labbra

Per rivederti

Se è vero che il tempo ci rincorre

Oggi sono questa faccia questa carne e queste ossa

Le sento ancora addosso le tue mani che mi spostano più in là

Dove si vive solo di uno sguardo

È tardi, si spegne la candela

È sempre troppo tardi

Per chi non tornerà

E come un pesce che non può più respirare

Come un palazzo intero che sta per cadere

Tu sei l’unica messa a cui io sono andata

Un treno che è partito

Sparito in mezzo al blu

E io adesso farei qualsiasi cosa

Per averti fra le braccia

Per rivederti

Perché se manchi tu manchi da morire

Perché amarsi è respirare i tuoi respiri

Stracciarsi via la pelle e volersela scambiare

È l’attimo fatale in cui mi sono arresa

Perché tu vieni con questo amore tra le mani

E come sempre nei tuoi occhi

La mia casa

Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto

Io ti rispondo ho amato

Ho amato tutto