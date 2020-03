I The Killers hanno scelto il 12 marzo 2020 per pubblicare un nuovo singolo intitolato “Caution“. E dalle prime note sembra proprio che la band abbia deciso di ritornare al sound dell’album Sam’s Town, che strizzava l’occhio al lavoro di Bruce Springsteen.

Il singolo principale di Imploding The Mirage (il nuovo album in uscita il 29 maggio) è un inno all’idea di sostenere le decisioni migliori per se stessi, pur correndo qualche rischio.

“Ti sto mettendo in guardia, che cosa sarà? Stasera i venti del cambiamento soffiano selvaggi e liberi”, canta il frontman Brandon Flowers sul ritornello. “Se non esco da questa città, potrei essere quello che alla fine la brucia.”

I figli preferiti di Sin City hanno parlato di “Caution” in un’intervista con Zane Lowe per Apple Music.

“Abbiamo sperimentato un po’ sull’ultimo album”, ha rivelato Brandon. “Siamo orgogliosi di ‘The Man’ e di tutto ciò che è stato, ma il cuore non era proprio lì. Sono stato un po’ ironico con “The Man” e penso che siamo arrivati al top con “Caution”. Cosa dice la traccia? “Si tratta di avere il modo e il tempo per ascoltare quell’angelo che sta sulla spalla, anche se ti sta dicendo qualcosa che non vuoi sentire”, ha spiegato.

“E penso che per me questa canzone abbia avuto molto a che fare con la partenza da Las Vegas”, ha continuato Brandon. “Avevo questo tipo di impressione, e cioè che fosse qualcosa che avrei dovuto fare per la mia famiglia.” Non che fosse una decisione facile da prendere. “È stato difficile per me andarmene, e pensavo di essere in grado di sfruttare quell’energia e ho provato una sorta di sollievo quando è successo, e in un certo senso provo lo stesso spirito quando ascolto ‘Caution’.”

Ascolta Caution dei The Killers qui sopra e se ti è piaciuto, acquistalo su Amazon. Noi ti lasciamo al testo in lingua originale del brano. Dici cosa ne pensi riguardo al singolo attraverso i commenti.

Il testo di Caution

[Intro]

And there is nothing

I want to do

There is nothing

I want to give

There is nothing

Come my way

[Verso 1]

Let me introduce you to the featherweight queen

She got Hollywood eyes, but she can’t shoot what she see

Momma was a dancer, and that’s all that she knew

‘Cause when you live in the desert that’s what pretty girls do

[Ritornello]

I’m throwin’ caution, what’s it gonna be?

Tonight the winds of change are blowing wild and free

If I don’t get out, out of this town

I just might be the one who finally burns it down

I’m throwin’ caution

I’m throwin’ caution

[Verso 2]

Never had a diamond on the sole of her shoes

Just blacktop white trash straight out of the news

Doesn’t like birthdays, they remind her of why

She can go straight from zero to the Fourth of July

[Ritornello]

I’m throwin’ caution, what’s it gonna be?

Tonight the winds of change are coming over me

If I don’t get out, out of this town

I just might be the one who finally burns it down

I’m throwin’ caution

I’m throwin’ caution

I’m throwin’ caution

I’m throwin’ caution

[Ponte]

‘Cause it’s some kind of sin

To live your whole life

On a might’ve been

I’m ready now

[Strumentale Conclusivo]