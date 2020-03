A questo punto, la parola fenomeno non rende giustizia al singolo di Tones And I “Dance Monkey“. L’irresistibile bop ha accumulato oltre 1,2 miliardi di stream solo su Spotify e ha scalato le classifiche musicali in tutti i principali mercati tranne che negli Stati Uniti. E questa è solo una questione di tempo. La pop star australiana non vuole starsene ferma e ieri (11 marzo 2020) ha pubblicato due nuove canzoni che si intitolano: “Bad Child” e “Can’t Be Happy All The Time“.

Come suggeriscono i titoli, entrambi i singoli sono introspettivi e tinti di tristezza. La differenza è che uno è un bop e l’altro è una ballata. Scopriamoli insieme qui sotto.

Bad Child

Cominciamo con “Bad Child” perché probabilmente sarà presente su tutte le radio tra un paio di mesi.

“La mia famiglia ha sempre detto che ero la bambina cattiva, gettandomi tra tutte le cose insignificanti”. Toni Watson (il suo vero nome) inizia così la canzone e poi continua. “Per tutta la mia vita ha fatto un sorriso da falsa, sono rimasta seduta per conto mio come se fossi esiliata.” Fa pace con lei sul ritornello. “Immagino che sarò sempre la bambina cattiva, suppongo che sarò sempre la bambina pazza”, canta Tones. “Perché non capirai mai la mia strana mente.”

Can’t Be Happy All The Time

Can’t Be Happy All The Time è più triste. “Sto cercando un segnale, i miei unici amici sono stati online”, lamenta l’hitmaker. “E mentre chiudo gli occhi mi dico che sto bene.” Sfortunatamente, non c’è davvero un lieto fine. “Sto bene, domani starò bene” canta in modo poco convincente. “Perché non puoi essere felice, non puoi essere felice tutto il tempo.”

