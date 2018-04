The Weeknd surreale in “Call Out My Name”: guarda il video

Un video a dir poco surreale quello pubblicato oggi da The Weeknd. Guarda ora la clip del brano “Call Out My Name”

The Weeknd ha presentato il video di “Call Out My Name”, estratto dal suo ultimo EP “My Dear Melancholy” pubblicato soltanto qualche giorno fa. Nel interessante video della canzone, The Weeknd si muove in una città molto surreale, e tutto diventa ancora più strano quando la clip viene invasa da stormi di uccelli neri che escono direttamente dalla bocca del cantante.

Il video, diretto dal regista Grant Singer gioca con una fotografia dai colori carichi e cupi e con sovrapposizioni nere, quelle degli uccelli in primis, che allargano la tridimensionalità dell’immagine. Di sicuro un video molto interessate che si sposa bene con la canzone.

“Call Out My Name” – testo di The Weeknd

We found each other

I helped you out of a broken place

You gave me comfort

But falling for you was my mistake

I put you on top, I put you on top

I claimed you so proud and openly

And when times were rough, when times were rough

I made sure I held you close to me

So call out my name (call out my name)

Call out my name when I kiss you so gently

I want you to stay (want you to stay)

I want you to stay even though you don’t want me

Girl, why can’t you wait? (Why can’t you wait, baby?)

Girl, why can’t you wait ‘til I fall out of love?

Won’t you call out my name? (Call out my name)

Girl, call out my name, and I’ll be on my way and

I’ll be on my

I said I didn’t feel nothing, baby, but I lied

I almost cut a piece of myself for your life

Guess I was just another pit stop

‘Til you made up your mind

You just wasted my time

You’re on top, I put you on top

I claimed you so proud and openly, babe

And when times were rough, when times were rough

I made sure I held you close to

So call out my name (call out my name, baby)

So call out my name when I kiss you

So gently, I want you to stay (I want you to stay)

I want you to stay even though you don’t want me

Girl, why can’t you wait? (Girl, why can’t you wait ‘til I?)

Girl, why can’t you wait ‘til I fall out of loving?

Babe, call out my name (say call out my name, baby)

Just call out my name, and I’ll be on my way

Girl, I’ll be on my

On my way, all the way

On my way, all the way, ooh

On my way, on my way, on my way

On my way, on my way, on my way

(On my)

Traduzione

Ci siamo trovati l’un l’altra

Ti ho aiutata ad uscire da un posto distrutto

Mi hai dato conforto

Ma innamorarmi di te è stato un mio errore

Ti ho messo in cima, ti ho messo al primo posto

Mi sono dichiarato a te così orgogliosamente e apertamente

E quando i tempi erano difficili, quando i tempi erano difficili

Mi sono assicurato di tenerti vicino a me

Quindi chiama il mio nome (chiama il mio nome)

Chiama il mio nome quando ti bacio così dolcemente

Voglio che tu rimanga (voglio che tu rimanga)

Voglio che tu rimanga anche se non mi vuoi

Ragazza, perché non puoi aspettare? (Perché non puoi aspettare, piccola?)

Ragazza, perché non puoi aspettare fino a quando non ti amerò più?

Non chiamerai il mio nome? (Chiama il mio nome)

Ragazza, chiama il mio nome, e io sarò sulla mia strada e

Sarò sul mio-

Ho detto che non ho sentito niente, piccola, ma ho mentito

Ho quasi tagliato un pezzo di me per la tua vita

Indovino, ero solo un altro pit stop per te

Fino a quando hai deciso

Mi hai solamente fatto perdere tempo

Ti ho messo in cima, ti ho messo al primo posto

Mi sono dichiarato a te così orgogliosamente e apertamente

E quando i tempi erano difficili, quando i tempi erano difficili

Mi sono assicurato di tenerti vicino a me

Quindi chiama il mio nome (chiama il mio nome)

Chiama il mio nome quando ti bacio così dolcemente

Voglio che tu rimanga (voglio che tu rimanga)

Voglio che tu rimanga anche se non mi vuoi

Ragazza, perché non puoi aspettare? (Perché non puoi aspettare, piccola?)

Ragazza, perché non puoi aspettare fino a quando non ti amerò più?

Non chiamerai il mio nome? (Chiama il mio nome)

Ragazza, chiama il mio nome, e io sarò sulla mia strada e

Sarò sul mio-

Sulla mia strada, fino alla fine

Sulla mia strada, fino alla fine, ooh

Sulla mia strada, sulla mia strada, sulla mia strada

Sulla mia strada, sulla mia strada, sulla mia strada

(Sul mio)