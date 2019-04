A Ellie Goulding manca parecchio la sua adolescenza.

La cantante ci ha appena consegnato esattamente ciò di cui avevamo bisogno per iniziare il weekend nel miglior modo possibile. Questo bop elettro-pop molto nostalgico si intitola “Sixteen“, in italiano si traduce sedici, e racconta gli anni della gioventù di Ellie.

Il significato di Sixteen

Nel testo Ellie parla di come si divertiva quando aveva sedici anni, racconta le sue esperienze amorose e si chiede se sarà in grado di replicare quei sentimenti eccitanti anche ora.

La canzone nel complesso mi è piaciuta abbastanza… però non è nulla di originale. E voi come l’avete trovata?

Traduzione del testo di Sixteen di Ellie Goulding

Rammenti quando ci siamo trasferiti?

Mia madre diceva: “Ti voglio bene, ma la casa è piccina”

Quindi ci siamo trasferiti e risparmiato

Abbiamo rinunciato alla nostra città

Eravamo persone pericolose, indomabili

Cosa ci manca ora?

Il tempo, improvvisamente non abbiamo più tempo

Siamo così impegnati a vivere la nostra vita

E mi manca il tuo sguardo rivolto verso i miei occhi

Se tu pensassi solo a me

Come quando avevamo sedici anni

E strutturare la nostra vita

Posso indossare la tua maglietta

E dormire su di te

Mentre sogno tutti quei bei tempi?

Quando avevamo sedici anni

Come se avessimo ancora sedici anni

Come se avessimo ancora sedici anni

Ti ricordi l’insegnante quando diceva

Sei troppo piccola, troppo stupida, non perdere la testa

Trascorse un anno e andammo avanti con i migliori progetti

Eravamo solo due ragazzini che usavano fisso MSN

Oh, il tempo, improvvisamente non abbiamo più tempo

Siamo così impegnati a vivere la nostra vita

E mi manca il tuo sguardo rivolto verso i miei occhi

Se tu pensassi solo a me

Come quando avevamo sedici anni

E strutturare la nostra vita

Posso indossare la tua maglietta

E dormire su di te

Mentre sogno tutti quei bei tempi?

Quando avevamo sedici anni

Come se avessimo ancora sedici anni

Come se avessimo ancora sedici anni

Riprendiamo l’amore che abbiamo trovato

E restituiamolo a noi stesse

A volte le cose non vanno per il verso giusto

A volte non ci sarà nessun altro

Dicevano che non saremmo mai arrivate così lontano

Ma eccoci qui

Stiamo ancora contando le stelle

Come se avessimo sedici anni

Oh, quando avevamo sedici anni

Stiamo ancora contando le stelle come se avessimo sedici anni

Stiamo ancora contando le stelle come se avessimo sedici anni