Ercole è il nuovo singolo di Ermal Meta. Guarda qui il video e legi il testo

Un sound nuovo, quello scelto da Ermal Meta per il suo nuovo singolo Ercole.

Il brano, in rotazione radiofonica da oggi 12 Aprile, ha già un video ufficiale, diretto da Mauro Russo.

Ecco un pezzo del testo:

Ti prometto che ti aspetterò tutta la vita

Ti prometto che ti penserò tutta la vita

Ti prometto che

È per sempre finché non è finita

Una promessa d’amore, raccontata su una melodia piuttosto movimentata, a differenza dalle solite ballad a cui ci ha abituato il cantautore.

Ecco a voi il video ufficiale di Ercole di Ermal Meta:

Testo ufficiale di Ercole di Ermal Meta:

Hai capito finalmente cosa siamo noi

Molto di più di quello che credevi

Che speravo anch’io

E adesso che un saluto ci divide

Ognuno prende la sua strada

Inseguendo nuovi sogni di libertà

Prima che inizi un altro viaggio

Voglio dirti che

Ti prometto che ti aspetterò tutta la vita

Ti prometto che ti penserò tutta la vita

Ti prometto che

Ti prometto che

È per sempre finché non è finita

Ho capito finalmente chi eravamo noi

Navigatori esperti alla ricerca di felicità

Prima che si alzi ancora il vento

Voglio dirti che

Ti prometto che ti aspetterò tutta la vita

Ti prometto che ti penserò tutta la vita

Ti prometto che

Ti prometto che

Per lasciarti andare non basterà una vita

Ti prometto che ti aspetterò tutta la vita

Ti prometto che ti sentirò tutta la vita

Io ti giuro che

Ti prometto che

Ti prometto che mi ritroverai tutta la vita

Qui dove il petto fa rumore

Ma sei lì

Dove io non voglio stare

Ti prometto che ti aspetterò tutta la vita

Ti prometto che ti penserò tutta la vita

Io ti giuro che

Se fossi Ercole

A lasciarti andare farei una gran fatica

Mi prometti che mi aspetterai tutta la vita

E che niente mai ti può distrarre dalla meta

Mi prometti che

Io ti giuro che

Sarà per sempre almeno finché non è finita

Finché non è finita

Per sempre finché non è finita

Finché ci sei

Finché non è finita

Finché non è finita

Finché non è finita