Il nuovo singolo dei Maneskin si chiama L’altra Dimensione ed è già un successo.

Maneskin e Marlena, Marlena e Maneskin. Ormai sono una cosa sola.

Chiunque si trovi ad ascoltare questa canzone, inevitabilmente capirà di chi si tratta; perchè Marlena è ancora qui. Sarà tornata a casa per insegnare il ballo della vita?

Il sound di L’altra Dimensione richiama la Spagna e più precisamente l’Andalusia, con i violini acuti caratteristici di quel territorio e di quella musica. La canzone fa emergere i ritmi celebrativi dello stile gipsy e del flamenco, come in una grande festa, e sperimenta il pop francese di nuova generazione.

Ecco a voi il video ufficiale di L’altra Dimensione dei Maneskin:

Testo ufficiale di L’altra Dimensione dei Maneskin:

E adesso giuro faccio le valigie

E scappo via in un’altra dimensione

Son stanco delle vostre facce grigie

Voglio un mondo rosa pieno di colore

Voi comprate amore con le carte Visa

Con le facce intrise sì ma di sudore

E adesso giuro faccio le valigie

E scappo via dalla dolce MarlenaMarlena sì portami a ballare

stasera Marlena, Marlena

sì portami a ballare stasera Marlena

Marlena sì portami a ballare

stasera Marlena, Marlena

sì portami a bailarAmico mio devi essere felice

perché il nuovo mondo sta per arrivare

E non c’è taglio non c’è cicatrice

che questa passione non possa curare

Io, io dalla polvere come Fenice

son risorto ed ho imparato anche a volare

Soltanto perché ho fatto le valigie

Ed ho baciato la dolce MarlenaMarlena sì portami a ballare

stasera Marlena, Marlena

sì portami a ballare stasera Marlena

Marlena sì portami a ballare

stasera Marlena, Marlena

sì portami a bailarIl ballo della vida

Il ballo della vida

Il ballo della vida

Il ballo della vida

Il ballo di MarlenaMarlena sì vienimi a parlare ti prego Marlena

Marlena io ti starò ad ascoltare

Ti prego Marlena

Marlena insegnami a lottare

Ti prego Marlena

Marlena sì portami a bailarIl ballo della vida

Il ballo della vida

Il ballo della vida

Il ballo della vida