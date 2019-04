Pink ha rilasciato una nuova canzone dal titolo “Can We Pretend“. Questa traccia è stata ovviamente estratta dal suo prossimo album “Hurts 2B Human“.

La canzone è stata pubblicata nella giornata di ieri (11 aprile 2019) su tutte le piattaforme digitali.

Can We Pretend è un singolo che fa da countdown all’uscita del disco e l’obiettivo del suo rilascio anticipato si traduce così: Pink e la sua etichetta vogliono ricordarci che un nuovo album della cantante è in arrivo e all’interno di esso ci saranno tracce fighe come questa e anche le precedenti.

Il significato di Can We Pretend

Can We Pretend è stata prodotta da Ryan Tedder e Cash Cash ed è un bel bop elettronico in cui la nostalgica Pink ricorda una persona che ha segnato in modo indelebile il suo passato.

Traduzione del testo di Can We Pretend di Pink

Ricordo i messaggi

Ballavamo sui tavoli

Facevamo foto

Quando non avevamo niente da pubblicare

Tu ridevi

Io piangevo

Ballavamo, morivamo

A volte non capisco perché ci siamo separati

Se devo essere sincera ciò che preferivo che mi piaceva

Era ciò di cui non sapevamo nulla

Ogni mattina, ogni sera

Busserò alla tua porta

Solo per annunciarti ciò che penso di te anche se lo sai già

Al diavolo tutto, non voglio farmene una ragione

Quindi possiamo far finta

Che oggi ho ventidue anni

Quindi posso ballare sui tavoli con te

Oh si

Possiamo far finta

Che tra noi vada tutto bene

Voglio solo dimenticare le cose insieme te

Oh si

Possiamo far finta

Che a tutte e due piace il presidente

Possiamo far finta

Che a me piacciono molto le tue scarpe

Diavolo, si

Possiamo far finta

Perché sinceramente il presente mi annoia

Immaginiamo

Oh, facciamo finta

Possiamo

Possiamo far finta

Possiamo fingere

Ricordo ciò che volevamo

Ciò che non daremo mai per scontato

Come i nostri problemi paterni che ci condussero a Los Angeles

Se devo essere sincera quello che mi manca

E’ il non sapere cosa dire

E la sensazione delle tue labbra

E questo mi ossessiona ogni giorno

Quando mi avresti detto a cosa pensi, ma lo saprei già

Diamini, non voglio farmene una ragione

Quindi possiamo far finta

Che oggi ho ventidue anni

Quindi posso ballare sui tavoli con te

Oh si

Possiamo far finta

Che tra noi va tutto bene

Voglio solo dimenticare le cose insieme te

Oh si

Possiamo far finta che

A tutte e due piace come stanno le cose

Cavolo, si

Possiamo far finta

Che ci piacciono le persone finte

Oh si

Possiamo far finta

Perché sinceramente il presente mi annoia

Immaginiamo

Oh, facciamo finta

Possiamo

Possiamo far finta

Possiamo fingere

Se sono onesta, cosa mi è piaciuto

Erano le cose che non conosceva

Ogni mattina, ogni notte

Io busserò alla tua porta

Solo per dirti ciò che penso ma lo sapresti già

Diavolo, non voglio lasciarlo andare

Possiamo far finta

Che a tutte e due piace il presidente

Possiamo far finta

Che a me piacciono molto le tue scarpe

Diavolo, si

Possiamo far finta

Perché sinceramente il presente mi annoia

Immaginiamo

Oh, facciamo finta

Possiamo

Possiamo far finta

Possiamo fingere

Possiamo far finta

Possiamo

Immaginare

Possiamo

Possiamo

Possiamo fingere

Perché sinceramente il presente mi annoia

Immaginiamo

Oh, facciamo finta

Possiamo

Possiamo far finta

Sinceramente