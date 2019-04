Can We Pretend è il nuovo singolo di Pink, un mix nostalgico di tempi passati.

Can We Pretend, ovvero, possiamo fingere… è il nuovo singolo di Pink.

Il singolo è un estratto del suo prossimo album “Huts 2B Human” presto in arrivo.

Un elettrico pop, accompagnato da un testo nostalgico nel quale Pink ricorda bei momenti trascorsi con una persona a lei cara. L’ideale per rivivere ricordi in maniera serena senza rattristirsi.

Ecco l’audio di Can We Pretend di Pink:

Traduzione di Can We Pretend di Pink:

Possiamo fingere di non combattere il presente e

Possiamo fingere che mi piacciono davvero le tue scarpe, al diavolo , sì

Possiamo fingere perché, sinceramente, la realtà mi annoia

Facciamo finta, oh, crediamoci

Possiamo, possiamo fingere?

Mi sono persa cercando di ritrovarmi

Ho già lasciato, voluto e non sono tornata

Ci penso due volte prima di parlare

Perché la vita è pazza, fratello, la vita è pazza

Sono sempre stato tranquilla, ora ho intenzione di parlare

Se hai una bocca, imparala a usare

Conosco il mio valore e la quotazione è in dollari

Perché la vita è pazza, fratello, la vita è pazza

Mi sono persa per strada

Ma non mi fermo, no

Ho pianto mari e fiumi

Ma io non annego, non annego

Faccio sempre le mie cose

Crudele, ma appassionata

Perché Dio mi ha fatto così

Proprietaria di me stessa

Lascio la mia fede per guidare

So che ci arriverò un giorno

Perché Dio mi ha fatto così

Proprietaria di me stessa

Possiamo fingere di non combattere il presente e

Possiamo fingere che mi piacciono davvero le tue scarpe, al diavolo , sì

Possiamo fingere perché, sinceramente, la realtà mi annoia

Facciamo finta, oh, crediamoci

Possiamo, possiamo fingere?

Voglio solo sapere cosa mi fa bene

La noia non mi diverte

Non limitarmi, voglio andare oltre

Perché la vita è pazza, fratello, la vita è pazza

Mi sono persa per strada

Ma non mi fermo, no

Ho pianto mari e fiumi

Ma io non annego, non annego

Faccio sempre le mie cose

Crudele, ma appassionata

Perché Dio mi ha fatto così

Proprietaria di me stessa

Possiamo fingere di non combattere il presente e

Possiamo fingere che mi piacciono davvero le tue scarpe, al diavolo, sì

Possiamo fingere perché, sinceramente, la realtà mi annoia

Facciamo finta, oh, crediamoci

Possiamo, possiamo fingere?

Possiamo fingere, possiamo fingere

Possiamo fingere, possiamo fingere

Possiamo fingere, possiamo fingere

Possiamo fingere, possiamo fingere

Testo Can We Pretend di Pink:

Can we pretend that we don’t fight the present and

Can we pretend that I really like your shoes, hell yeah

Can we pretend cause honestly reality it bores me

Let’s pretend, oh let’s make believe

Can we, can we pretend?

I got lost trying to find myself

I already left, wanting and not coming back

I think twice before talking

Because life is crazy, bro, life is crazy

I’ve always been quiet, now I’m going to talk

If you have a mouth, learn to use

I know my value, and the quotation is dollar.

Because life is crazy, bro, life is crazy

I got lost on the way

But I do not stop, no.

I’ve cried seas and rivers

But I do not drown, do not

I always do my thing

It’s crude, but it’s fond

Because God made me so

Owner of me

I leave my faith to guide

I know I’ll get there one day.

Because God made me so

Owner of me

Can we pretend that we don’t fight the present and

Can we pretend that I really like your shoes, hell yeah

Can we pretend cause honestly reality it bores me

Let’s pretend, oh let’s make believe

Can we, can we pretend?

I just want to know what makes me good

Boredom does not entertain me

Do not limit me, I want to go beyond

Because life is crazy, bro, life is crazy

I got lost on the way

But I do not stop, no.

I’ve cried seas and rivers

But I do not drown, do not

I always do my thing

It’s crude, but it’s fond

Because God made me so

Owner of me

Can we pretend that we don’t fight the present and

Can we pretend that I really like your shoes, hell yeah

Can we pretend cause honestly reality it bores me

Let’s pretend, oh let’s make believe

Can we, can we pretend?

Can We Pretend, Can We Pretend

Can We Pretend, Can We Pretend

Can We Pretend, Can We Pretend

Can We Pretend, Can We Pretend