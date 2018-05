11 film molto famosi che hanno lo stesso titolo di pellicole precedenti

Ci sono alcuni film, anche molto famosi, che hanno lo stesso titolo di film usciti in precedenza. Leggi la lista dei più famosi

Anche nel cinema non mancano… i doppioni. Ad essere messi sotto esame, in questo articolo, sono alcuni famosi film che hanno come titolo lo stesso di un’altra pellicola. Vediamo la lista degli 11 film più famosi.

1- BAD BOYS

Il primo titolo che è stato usato per due film diversi è “Bad Boys“. Il primo film a chiamarsi in questo modo è del 1983, è diretto da Rick Rosenthal e ha come protagonista Sean Penn che veste i panni di un giovane teppista irlandese a Chicago.

L’altro film con lo stesso titolo è del 1995 diretto da Micheal Bay, e ha come protagonisti gli attori Will Smith e Martin Lawrence che vestono i panni di due valorosi poliziotti impegnati in una caccia alla droga. Quest’ultimo è di sicuro il più conosciuto.

2 – THE AVENGERS

Sì, avete letto bene: prima del famoso “The Avengers” del 2012 che tutti conosciamo, un altro film è uscito con lo stesso titolo, per la precisione nel 1998. Il primo “The Avengers” in Italia riporta il sottotitolo “Agenti speciali” e parla di una Londra sconvolta dalle rivolte giovanili e dal clima impazzito; pare infatti che qualcuno riesca a controllare la meteorologia del mondo. I protagonisti della storia sono un agente speciale e un’esperta in meteorologia interpretati da Ralph Fiennes e Uma Thurman.

3- TWILIGHT

Prima che questo titolo rimandasse a storie di giovani vampiri e licantropi, e quindi alla saga adolescenziale più famosa degli ultimi anni, “Twilight” era stato il titolo anche di un altro film. Si tratta di un film del 1998 diretto da Robert Benton e con protagonista un vecchio detective privato che si occupa degli affari di un caro amico malato di cancro. Il ruolo del protagonista è stato interpretato dall’attore Paul Newman.

4- RUSH

Anche di “Rush” ne esistono ben due. Prima del film del 2013 diretto da Ron Howard e con protagonisti Chris Hemsworth e Daniel Brühl, un altro film, abbastanza sconosciuto, ha portato lo stesso titolo. In Italia conosciamo la pellicola in questione con il titolo “Effetto allucinante” ed è diretto da Lili Fini Zanuck e interpretato da Jason Patric, Jennifer Jason Leigh e Sam Elliott. Il film parla di una coppia di agenti che negli anni ’70 sono a caccia d droga ma finiscono per diventare tossicodipendenti.

Il “Rush” del 2013 racconta invece della rivalità tra due piloti di Formula 1 negli anni ’70 e ha ricevuto una buona accoglienza di pubblico e critica.

5- CRASH

Il primo film a portare questo titolo è un film di David Cronemberg del 1996 ispirato all’omonimo romanzo di James Graham Ballard e vincitore del premio delle giuria a Cannes.

Il secondo “Crash” arriva invece nel 2004, con il sottotitolo “Contatto Fisico” diretto da Paul Haggis e con protagonisti Sandra Bullock e Brendan Fraser. La storia ha come tema principale quello del razzismo e ha ricevuto 6 candidature all’Oscar 2006, aggiudicandosene 3: miglior film, migliore sceneggiatura originale e miglior montaggio. Che dire… un titolo fortunato!

6- GLADIATOR (IL GLADIATORE)

Per tutti noi e per tutto il mondo esisterà sempre e solo un film dal titolo “Il Gladiatore“, il grande capolavoro di Ridley Scott del 2000, interpretato da Russel Crowe; un film che ha incassato 450 milioni di dollari in tutto il mondo e ha raccolto ovunque ovazione di critica e pubblico.

Eppure, un altro film aveva già portato prima lo stesso titolo, un film che è praticamente sconosciuto ai più, un film del 1992 che parla di una coppia di adolescenti alle prese con il brutto mondo della boxe clandestina. In Italia il film è conosciuto col titolo “I gladiatori della strada”.

7- NOTORIOUS

Qui le cose si capovolgono, perché il film più famoso col titolo “Notorious” è quello del 1946 di Alfred Hitchcock, con protagonisti Cary Grant e Ingrid Bergman. Del 2009 è invece il secondo “Notorious”, meno noto del primo, che è un biopic del gigante dell’hip hop Biggie Smalls.

8- FROZEN

Gran bella differenza tra i due “Frozen” della storia del cinema. Il primo è un film del 2010 diretto da Adam Green che racconta la spaventosa storia di tre sciatori che si trovano bloccati su una seggiovia sulle montagne del New England. Il secondo, come sapranno di sicuro i più piccoli, è un film d’animazione della Walt Disney che racconta la storia delle due sorelle Elsa e Anna.

9- INDEPENDENCE DAY

Prima del celebre film del 1996 con protagonista Will Smith in guerra contro gli alieni, c’è stato un altro “Independence Day“. Film praticamente sconosciuto, è un drammatico – romantico che parla di una ragazza di provincia che non desidera altro che trasferirsi nella grande città per realizzare il suo sogno di diventare fotografa. Due film completamente diversi, in pratica, che condividono solo un titolo identico.

10- THE FAST AND THE FURIOUS

I due film che portano questo stesso titolo, è quello del 2001 che ha dato il via alla longeva saga di “The Fast and Furious” e un altro film del 1955 molto meno conosciuto. Quest’ultimo ha come protagonista un camionista che, dopo essere stato incastrato per omicidio, tenta la fuga.

11- DRIVE

L’ultimo titolo della nostra lista è “Drive“, titolo che è stato dato a due film molto diversi. Il primo e meno conosciuto è un film del 1997 che in Italia è conosciuto col sottotitolo “Prendetelo vivo” con una classica storia d’azione. L’altro, molto pià famoso e amato, è il film del 2011 diretto da Nicolas Winding Refn e con protagonista il meraviglioso Ryan Gosling nel ruolo di un pilota d’auto che, per arrotondare, si presta come autista per le rapine in banca.