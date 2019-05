La celebre attrice Peggy Lipton aveva due figlie che lavorano nel mondo dello spettacolo, anch’esse attrici: Rashida e Kidada Jones.

L’attrice Peggy Lipton, meglio conosciuta ai più per i suoi ruoli in “Mod Squad” e “Twin Peaks”, è morta dopo aver combattuto contro il cancro. Aveva 72 anni.

L’annuncio della morte è stato fatto ieri dal Los Angeles Times tramite la voce delle figlie Rashida e Kidada Jones, nate dal suo precedente matrimonio con Quincy Jones. A Lipton era stato diagnosticato un cancro al colon nel 2004.

“Ha compiuto il suo viaggio abbracciata dalle sue figlie e le sue nipoti”, hanno detto Rashida e Kidada in una dichiarazione al Times.

“Ci sentiamo molto fortunate per ogni momento trascorso con lei.”

Hanno continuato:

“Non possiamo esprimere con le parole tutti i nostri sentimenti in questo momento, ma possiamo dire: Peggy era e sarà sempre la luce che ci guiderà, sia in questo mondo che oltre. Lei farà sempre parte di noi.”

All’inizio della sua carriera, Lipton fece qualche apparizione in “The Alfred Hitchcock Hour” e in “Bewitched.” Nel 1968, Lipton si unì al cast di “Mod Squad”, dove interpretava Julie Barnes, la protagonista femminile in un trio di poliziotti “hippie” sotto copertura.

Lipton sposò Quincy Jones nel 1974, prendendosi una pausa dalla recitazione per dedicarsi alle figlie Kidada e Rashida. Tornò a recitare nel 1989, dopo il suo divorzio con Jones. Fu allora che Lipton assunse uno dei suoi ruoli più memorabili: Norma Jennings, gentile proprietaria del Double R. Diner in “Twin Peaks“. Nel 2017, Lipton riprese il suo ruolo di Norma in “Twin Peaks: The Return”.

Un’altra grande attrice da ricordare!