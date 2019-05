Aggiornamento del 12 maggio 2019: nonostante le voci di corridoio suggerissero che The Matrix 4 fosse in lavorazione con le Wachowski al comando, Chad Stahelski, il regista di John Wick 3, ha ora rivelato che in realtà non è così.

Il che significa che, in vero stile Matrix, ora siamo completamente confusi.

Anche lo sceneggiatore di Matrix, Zak Penn, ha minimizzato il tutto su Twitter: “Non posso commentare per ora notizie su #matrix se non per dire che tutto è possibile e sono eccitato, ma parliamo di Hollywood quindi non parlerò fino a quando le telecamere non saranno accese”.

Ad ogni modo, Yahoo Movies ha pubblicato l’intervista di Chad Stahelski nel loro articolo.

La trilogia fantascientifica ha cambiato il panorama cinematografico con le sue tecniche pionieristiche di regia e narrazione e da allora è diventato uno dei franchise più influenti che abbia mai abbellito il grande schermo.

The Matrix è uscito nel 1999, ed ha introdotto il “bullet-time” nel mondo del cinema e nel 2003 sono arrivati i sequel intitolati The Matrix Reloaded e The Matrix Revolutions.

Prima di diventare regista, Chad ha lavorato a Hollywood come stuntman, esibendosi come controfigura di Keanu Reeves nella trilogia originale di Matrix.

Quindi, anche se la notizia di un quarto film della serie Matrix non è stata ancora confermata, è giusto dire che Chad è una fonte dannatamente buona.

Al regista è stato chiesto chi, secondo lui, sarebbe stato il regista di The Matrix 4 e lui ha risposto: “Non saprei cosa rispondere, non sono sicuro se Lana (parla di una sorella Wachowski) sarà in cabina di regia”.

Ma quando gli è stato chiesto del coinvolgimento delle sorelle, lui è sembrato sicuro della risposta.

“Sì. E se avranno bisogno di aiuto, lascerei qualsiasi progetto per aiutarle in questo ambizioso progetto,” ha aggiunto.

E voi non vedere l’ora di vedere il primo trailer di Matrix 4?