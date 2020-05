Pubblicato soltanto poche ore fa, ecco un trailer che non ci lascia per niente indifferenti, quello del film Body Cam, un thriller – horror dalle tinte soprannaturali.

La Paramount Movies ha voluto presentare, insieme al trailer, anche il poster ufficiale del film, che vede come protagonista la bellissima attrice e cantante Mary J. Blige, che in molti conoscono grazie al suo ruolo in Mudbound.

Andiamo a vedere più nel particolare di cosa parla il film Body Cam e cosa ci arriva attraverso il trailer che puoi vedere in cima all’articolo.

La trama di Body Cam

La protagonista del film è una poliziotta che si trova ad indagare su dei casi molto misteriosi, dopo aver visto qualcosa di inquietante nei filmati della propria body cam. Da qui il titolo scelto per la pellicola.

Ecco la sinossi ufficiale di Body Cam che accompagna il trailer del film:

Mentre indaga sullo strano omicidio di un collega agente, la veterana Renee Lomito (interpretata da Mary J. Blige) vede una misteriosa figura nel filmato della sua body cam. Perseguitata da visioni dell’accaduto, sospetta che qualcosa di soprannaturale stia prendendo di mira i poliziotti della sua unità. Così, in una corsa contro il tempo per cercare l’unica persona che crede possa fermare gli omicidi, Renee scopre un segreto inquietante tra le forze di polizia che riguarda l’insabbiamento dell’omicidio di un giovane…

Accanto alla protagonista, gli altri attori che fanno parte del cast sono Anika Noni Rose, Nat Wolff, Theo Rossi, David Zayas, Demetrius Grosse, Sylvia Grace Crim, Ian Casselberry, Lara Grice e Philip Fornah.

La data d’uscita del film, negli Stati Uniti, è quella del 19 maggio 2020. Ovviamente l’uscita sarà digitale, data la situazione di pandemia che ha bloccato tutte le uscite in sala negli ultimi due mesi. Per il noleggio on demand invece la data da segnare è quella de 2 giugno.

