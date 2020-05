È ufficialmente entrato in rotazione nelle radio un brano che il pubblico conosce bene, “T’innamorerai” di Marco Masini, rilasciato nel 1993 e che torna oggi con una nuova versione.

Questa volta infatti Marco Masini si affianca al collega e amico Francesco Renga per dare una nuova interpretazione allo storico brano, contenuto nell’album che celebra i 30 anni di carriera del cantante. In “Masini +1, 30th anniversary” -in cui troviamo anche il singolo portato sul palco dell’ultima edizione di Sanremo “Il confronto”- vengono rivisitati i suoi grandi classici in duetto: tra gli artisti coinvolti nel progetto troviamo Eros Ramazzotti, Jovanotti, Nek, Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Annalisa e molti altri.

Il nuovo singolo estratto dal disco è proprio “T’innamorerai”, che diede il nome alla terza uscita discografica di Masini che oltre a un grande successo ottenne anche numerose critiche, soprattutto se si pensa al brano “Vaffanculo”, contenuto in esso.

Scritto insieme a Giancarlo Bigazzi e Giuseppe Dati, con la schiettezza che contraddistingue i suoi testi, il cantante si rivolse alla donna di cui era innamorato che non ricambiava pero’ i suoi sentimenti. Nonostante questo in “T’innamorerai” emerge la premura e la speranza di sapere che la persona amata starà bene in futuro, così come l’amara riflessione che se un giorno dovesse soffrire non potrà più contare su di lui.

“Sarà grande come il mare

Sarà forte come un dio

Sarà il primo vero amore

Quello che non sono io”

I festeggiamenti per i suoi 30 anni di carriera avrebbero dovuto comprendere un tour che a causa della situazione venutasi a creare per il Coronavirus è stato rimandato a questo autunno. QUI le nuove date. Nel frattempo è possibile ascoltare l’album che celebra i suoi classici –e che contiene anche quattro brani inediti– attualmente disponibile nei negozi e su tutte le piattaforme digitali.