Con la sua quarta stagione sta per finire la serie tv Tredici, una delle più amate di Netflix negli ultimi anni. Ad annunciarlo è stato un commovente trailer dal titolo “Ci diremo addio“.

Più che una presentazione di quello che ci racconterà la quarta stagione di Tredici, il trailer mostra gli attori protagonisti commossi per la conclusione dei lavori preparatori sulla serie tv. Le poche immagini effettive della serie che ci vengono mostrate, sono quelle del ballo della scuola, la Liberty High School. il luogo che abbiamo imparato a conoscere e ad amare.

La quarta ed ultima stagione di Tredici arriverà sulla piattaforma Netflix dal 5 giugno. Siete pronti a dire addio a tutti i personaggi?

Se volete commuovervi davvero, lasciatevi andare guardando il trailer che vi mostriamo qui sotto. Da colpo al cuore…

Il trailer della quarta stagione di Tredici

Chiunque abbia amato la serie non può restare indifferente agli abbracci che si scambiano i protagonisti commossi alla fine del table read, ossia il momento in cui ognuno legge le proprie battute in copione prima di iniziare a girare. Una sorta di prova generale.

La trama della quarta stagione

Ma di cosa parlerà quest’ultima stagione di Tredici? Purtroppo si sa molto poco della trama. Sappiamo che i protagonisti andranno incontro agli esami per il diploma, chiudendo così una vera e propria fase della vita. Una storia di formazione a tutti gli affetti, che accompagna i protagonisti sino alle soglie dell’età adulta.

All’inizio, nella prima stagione, la storia si concentra sul suicidio di Hannah Baker, tema che ha inizialmente creato molti problemi alla produzione, portando addirittura all’eliminazione di una scena particolarmente forte.

Dalla seconda stagione però, la storia si allarga per contenere altri segreti, violenze e dinamiche, sempre legate al gruppo di adolescenti, trattando temi importanti come quelli del bullismo.

Stando a quanto successo nelle prime 3 stagioni, di sicuro anche in questa quarta ci sarà qualche terribile mistero da portare a galla, insieme a Clay (interpretato da Dylan Minette), Jessica (Alicia Boe), Tony (Christian Navarro) e tutti gli altri.

E tu cosa ti aspetti da quest’ultima stagione di Tredici? Faccelo sapere lasciando un commento alla fine dell’articolo.