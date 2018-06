Box Office: Avengers – Infinity War raggiunge globalmente i due miliardi di dollari

Un traguardo che nella storia del cinema hanno raggiunto in pochi: due miliardi di dollari in tutto il mondo. Ecco il successo al Box Office di Avengers – Infinity War

Soltanto quattro film nella storia del cinema hanno ufficialmente raggiunto vette così alte al box office, e si tratta di film come “Star Wars: il Risveglio della Forza”, “Titanic” e “Avatar”. Da oggi a queste grandi pellicole se ne aggiunge un’altra, quella di “Avengers – Infinity War“.

In soli 48 giorni di permanenza nelle sale di tutto il mondo, l’ultimo capitolo degli Avengers arriva a due miliardi di dollari d’incasso al box office.

Incassi negli USA

Soltanto negli Stati Uniti d’America il film ha incassato 656.1 milioni di dollari, piazzandosi al quinto posto dei film con maggior incasso di sempre. Il record assoluto è stato però raggiunto nel primo weekend quando il film ha incassato 257.7 milioni di dollari.

Incassi in altri Paesi

Ottimi gli incassi anche in altri paesi del mondo, dove “Avengers – Infinity War” ha raggiunto le segueti cifre: 369.7 milioni di dollari in Cina; 94 milioni di dollari nel Regno Unito; 92 milioni di dollari in Corea del Sud; 64 milioni in Brasile; 59 milioni di dollari in Messico; 46 milioni in Australia e per finire, 18.6 milioni di euro in Italia.

Numeri da capogiro, che non fanno altro che cementare ancora di più il successo della saga degli Avengers. Avanti tutta per il prossimo capitolo!