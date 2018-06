“Rescue Me” dei Thirty Seconds to Mars: significato, testo, traduzione & video

“Rescue Me” è una canzone dal testo importante, che pone lo sguardo sui disturbi mentali e il suicidio: guarda qui il video dei Thirty Seconds to Mars

Una canzone molto intensa che si traduce in un video altrettanto pregno di emozioni: ecco a voi “Rescue Me” dei Thirty Seconds to Mars. La band capitanata da Jared Leto ha presentato oggi il video ufficiale del terzo singolo estratto dal quarto album in studio “America”. I precedenti due singoli sono “Walk on Water” e “Dangerous Night“.

Un messaggio importante: ecco il significato del testo di “Rescue Me”

La canzone “Rescue Me” vuole raccontare i momenti meno belli della vita, quei periodi in sui veniamo assaliti da ansie, paure, depressione così profonda da portarci a pensare anche alla morte.

Con queste parole Jared Leto racconta il senso di “Rescue Me”:

Rescue Me è anche una canzone sulla brutale guerra, così tanti di noi combattono contro la paura, la depressione e l’ansia nella speranza che un giorno si possa vivere una vita piena di felicità e sogni. Nessuno di noi è ok tutto il tempo. Sia mio fratello che io abbiamo avuto le nostre intense battaglie personali. Cerco di ricordare che appena passati i giorni più bui attendo i momenti più brillanti e più gratificanti. E quel cambiamento è sempre dietro l’angolo.

Per descrivere tutto questo, il video di “Rescue Me” è stato pensato come un raccoglitore di anime e mostra infatti tante persone che si sono aperte come finestre sulle emozioni più forti e struggenti.

Voglio ringraziare tutti per essere stati così coraggiosi, altruisti e vulnerabili in questo video- continua a dire Leto -L’emozione e l’onestà condivise hanno avuto un impatto notevole su di me e spero che faccia lo stesso per tutti voi. Sono molto orgoglioso e grato di aver lavorato con uno dei miei eroi – il regista Mark Romanek. È la prima volta in 13 anni che non ho diretto i nostri video. È bello poter offrire qualcosa di così profondamente semplice e bello. Se pensi che qualcuno nella tua vita abbia bisogno di aiuto, chiedi loro se stanno bene e assicurati che sappiano che sei lì per loro.

“Rescue Me” – Testo

Whatever you do, don’t ever play my game

Too many years being the king of pain

You gotta lose it all if you wanna take control

Sell yourself to save your soul

Rescue me from the demons in my mind

Rescue me from the lovers in my life

Rescue me from the demons in my mind

Rescue me, rescue me, rescue me

Rescue me

Whatever you do, don’t ever lose your faith

The devil’s quick to love, lust and pain

Better to say yes to never know, oh, oh

Sell yourself to save your soul

Rescue me from the demons in my mind

Rescue me from the lovers in my life

Rescue me from the demons in my mind

Rescue me, rescue me, rescue me

Rescue me

Sell yourself to save your soul, you gotta, oh, oh

Sell yourself to save your soul, you gotta, oh, oh

Sell yourself to save your soul, you gotta, oh, oh

Sell yourself to save your soul

Rescue me from the demons in my mind

Rescue me from the lovers in my life

Rescue me from the demons in my mind

Rescue me, rescue me, rescue me

Rescue me, oh, oh

Rescue me, oh, oh

Rescue me, oh, oh

Rescue me, rescue me, rescue me

Traduzione

Qualunque cosa tu faccia, non giocare mai il mio gioco

Da troppi anni sono il re del dolore

Devi perdere tutto se vuoi prendere il controllo

Vendi te stesso per salvare la tua anima

Salvami dai demoni nella mia mente

Salvami dagli amanti della mia vita

Salvami dai demoni nella mia mente

Salvami, salvami, salvami

Salvami

Qualunque cosa tu faccia, non perdere mai la tua fede

Il diavolo è pronto ad amare, lussuria e dolore

Meglio dire di sì per non sapere mai, oh, oh

Vendi te stesso per salvare la tua anima

Salvami dai demoni nella mia mente

Salvami dagli amanti della mia vita

Salvami dai demoni nella mia mente

Salvami, salvami, salvami

Salvami

Vendi te stesso per salvare la tua anima, devi, oh, oh

Vendi te stesso per salvare la tua anima, devi, oh, oh

Vendi te stesso per salvare la tua anima, devi, oh, oh

Vendi te stesso per salvare la tua anima

Salvami dai demoni nella mia mente

Salvami dagli amanti della mia vita

Salvami dai demoni nella mia mente

Salvami, salvami, salvami

Salvami, oh, oh

Salvami, oh, oh

Salvami, oh, oh

Salvami, salvami, salvami