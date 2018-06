Shawn Mendes “Nervous”: significato del testo, traduzione e video

Pubblicato il video ufficiale di “Nervous”, singolo di Shawn Mendes. Leggi qui il significato del testo e guarda il video della canzone

Shawn Mendes semplicemente affascinante nel video di “Nervous” pubblicato ieri, 11 giugno 2018. Il cantante viene mostrato mentre canta e suona la sua chitarra, in una stanza vuota.

Ad arricchire il semplice ma efficace video, le mani di una ragazza (mai mostrata nella sua interezza) che cingono da dietro Shawn Mendes e gli accarezzano il corpo e i viso. Un video molto semplice, ma che si accompagna bene al significato della canzone.

Il significato di “Nervous”

Il testo di Nervous (che potete leggere qui) parla delle emozioni che provoca l’infatuazione per una persona. Il “Nervosismo” del titolo, si riferisce a quello che si prova quando si vede una persona che fa battere il cuore e salire l’adrenalina.

Qui sotto potete leggere la traduzione integrale della canzone.

Traduzione “Nervous”

Ti ho visto sabato in un bar

e tutto quello che facevi era guardare in mia direzione

e il mio cuore ha iniziato a battere all’impazzata

e le mie mani hanno iniziato a tremare, yeah

ho sentito che mi hai chiesto di un amico

e la mia adrenalina è partita

perché anche io te l’ho chiesto

e adesso siamo qui in questa stanza

divento un po’ nervoso quando ci sei

mi sento un po’ sotto stress

quando penso a te

mi sento un po’ eccitato

baby, quando penso a te yeah

parlo un po’ troppo con te

esagero sempre un po’ troppo

mi sento un po’ fiducioso in me stesso

mi sento un po’ fiducioso in me stesso

quando penso a te

mi eccito un po’

mi eccito un po’

baby quando penso a te

yeah quando penso a te, baby

abbiamo camminato sotto la pioggia

un paio di isolati dal tuo appartamento

mi hai detto di entrare

mi hai beccato a fissarti gli occhi

e io non sono in realtà così

ma è quello che mi fai

ah, cosa mi fai!

parlo un po’ troppo con te

esagero sempre un po’ troppo

mi sento un po’ fiducioso in me stesso

mi sento un po’ fiducioso in me stesso

quando penso a te

mi eccito un po’

mi eccito un po’

baby quando penso a te

yeah quando penso a te, baby

divento un po’ nervoso quando ci sei

divento un po’ nervoso quando ci sei

mi sento un po’ sotto stress

mi sento un po’ sotto stress

quando penso a te

mi sento un po’ eccitato

mi eccito un po’

baby, quando penso a te yeah

quando penso a te baby

mi fai fare cose che non ho mai fatto prima

ti prometto che sarò pronto appena passerò per la porta

e non so perché

no non so perché

yeah

divento un po’ nervoso quando ci sei

divento un po’ nervoso quando ci sei

mi sento un po’ sotto stress

mi sento un po’ sotto stress

quando penso a te

mi sento un po’ eccitato

mi eccito un po’

baby, quando penso a te yeah

quando penso a te baby

parlo un po’ troppo con te

esagero sempre un po’ troppo

mi sento un po’ fiducioso in me stesso

mi sento un po’ fiducioso in me stesso

quando penso a te

mi eccito un po’

mi eccito un po’

baby quando penso a te

yeah quando penso a te, baby