Il nuovo singolo di Elodie, in collaborazione con Marracash è “Margarita“. Dopo il successo con i The Kolors “Pensare Male“, Elodie torna in pista con un brano leggero e fresco, accompagnata dal rapper Marracash.

Una genuina canzone estiva, dove non mancano però anche riferimenti importanti, come la guerra del Vietnam o il più recente incendio di Notre Dame a Parigi.

“Margarita” è disponibile da oggi in digital download, e dal 14 giugno anche in rotazione radiofonica.

La collaborazione con Marracash porta nella musica di Elodie le sonorità rap, che accompagnano il brano per tutta la sua durata. Una collaborazione sicuramente ben riuscita, che, siamo sicuri, ci farà compagnia per tutto il periodo delle vacanze.

Margarita – il Testo di Elodie ft Marracash

Suona il telefono sveglia alle tre

Siri che giorno è?

poi ti chiedo ordiniamo che il frigo è già vuoto

e fai strada per un dj set

io che non ho mai amato lunghe file per entrare

non ti sembra così strano incrociarsi in un locale

Perché tu con quell’aria delicata

con un fiore tra le dita

bevi un altro Margarita

poi mi dici che è finita

che da quando sei tornato

mangi solo granita

e in un fine settimana

guarda come sei cambiato

Oh

ma non eri fidanzato?

oh ma non eri fidanzato?

Mi sveglio sudata al parquet

Siri dimmi perché

Marracash

se io ti dicessi no sarei finto

chi ci crede più alla monogamia

solo sesso un po’ come il comunismo

una cosa che funziona solo in teoria

Siri zummami la foto col buco nero

che non trovo più due anni con la mia ex

cambia aria perché so che hai un’aria da scemo

ora che ho scoperto che è venuta qui con me

scoppierà ringhia come un dobermann

m’augura la morte ma moriva per me fino a un anno fa

la nostra storia è guerra come col Vietnam

brucia ma non crolla come Notre Dame

Con quell’aria delicata

con un fiore tra le dita

bevi un altro Margarita

poi mi dici che è finita

che da quando sei tornato

mangi solo granita

e in un fine settimana

guarda come sei, sei

E se non sei te

io non rispondo al cell

e ti guardo mentre vai via

da me

Cerco un altro te

ma non so dov’è

se ti guardo mentre vai via

da me

Hey

abbraccio il letto

hey

prima abbracciavo te

e mi hai mandato in tilt

da quando sono qui

senza te

Hey

abbraccio il letto

hey

prima abbracciavo te

e mi hai mandato in tilt

da quando sono qui

senza te

E se non sei te (con quell’aria delicata)

non rispondo al cell (con un fiore tra le dita)

bevi un altro margarita

poi mi dici che è finita

che da quando sei tornato

mangi solo granita

e in un fine settimana

guarda come sei cambiato